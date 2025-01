Regione Puglia: Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale

Si è tenuta questa mattina una nuova riunione indetta dall'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile,perAl tavolo erano presenti i rappresentanti politici e tecnici delle Province, della Città Metropolitana di Bari e dei Comuni capoluogo di provincia, il capo Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, i dirigenti regionali della Sezione Trasporto Pubblico locale e Intermodalità, Carmela Iadaresta, e del Servizio Contratti di Servizio e TPL, Giuseppe Merra, e i consulenti regionali prof. Stefano Ciurnelli, project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia, e i professori Matteucci, Avenali, Giagnorio e Vona, docenti del Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale (DIAG) "Antonio Ruberti" della Sapienza Università di Roma. Ai consulenti suddetti il compito di illustrare gli studi e gli approfondimenti sugli scenari,L'incontro è stato l'occasione anche per condividere riflessioni e chiarire eventuali perplessità prima che venga adottato il Piano e avviato un complesso iter amministrativo che porterà all'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi di TPL su gomma da parte delle ATO provinciali, ambiti territoriali ottimali corrispondenti alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, e della Regione Puglia per i servizi della nuova ATO regionale."Il Piano Triennale dei Servizi è uno strumento che incide sulle decisioni degli enti e sulle abitudini dei cittadini perciò abbiamo avviato un percorso di condivisione dei contenuti del documento prima con i sindacati e le associazioni di categoria del settore trasporti e oggi con gli enti locali – ha spiegato-. Prossima tappa sarà la sua adozione da parte della Giunta regionale con la conseguente apertura della Conferenza di servizi, sede deputata alla raccolta delle osservazioni da parte degli stakeholder. Passo successivo poi la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione per le gare del servizio TPL su gomma da parte degli ATO provinciali e regionale. Con l'aggiornamento abbiamo fatto una ricognizione generale dell'esistente e delle nuove necessità emerse anche relativamente all'interazione tra i diversi sistemi di trasporto – ha aggiunto. Abbiamo l'obiettivo di ottimizzare i collegamenti, puntando a una rete di trasporto flessibile, intermodale e accessibile a ogni tipo di utenza. Una rete che renda accessibili tutti i territori non solo per garantire il diritto alla mobilità ma anche la crescita economica e sociale delle comunità, penso ad es. al potenziamento dei collegamenti da e verso gli aeroporti e le mete turistiche. In più il Piano contiene una clausola sociale a tutela dei lavoratori del settore e punta sulla formazione del personale degli enti titolari delle ATO, che si troverà a gestire le gare e i servizi TPL e quindi a dover acquisire nuove competenze."