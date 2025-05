Trasporti: Focus su disservizi, modifiche alla circolazione ferroviaria e necessità dell’utenza

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

"Un momento di dialogo e confronto rispettoso e costruttivo, dove ognuno ha illustrato le proprie esigenze e difficoltà e ha esposto le proprie ragioni, gettando le basi per trovare soluzioni condivise. Si tratta di un nuovo approccio partecipato per la gestione delle criticità nel trasporto pubblico locale". Questo il commento dell'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibileal termine dell'incontro tenutosi ieri pomeriggio presso l'Assessorato a Bari con i rappresentanti regionali di Trenitalia e RFI e il Comitato dei Pendolari Pugliesi, per il quale erano presenti(da remoto).riunisce gli utenti di Trenitalia che si spostano sulle principali direttrici della linea Adriatica e sulla Bari-Taranto e già da qualche anno interloquisce con la società di trasporto per rappresentare le esigenze di chi viaggia tutti i giorni e tutti i giorni si trova ad affrontare disagi ma anche ad apprezzare quanto è stato fatto finora, ad esempio per il rinnovo del materiale rotabile, per un potenziamento del personale in servizio e anche per una risposta più efficiente agli imprevisti che però sono ancora troppi. "Ci sono state poste domande e osservazioni puntuali sul servizio e sulla infrastruttura, che rivelano l'interesse a collaborare e a proporre suggerimenti non solo a lamentarsi per quello che non funziona", ha sottolineatola quale insieme ai rappresentanti di RFI e Trenitalia, tra cui Giuseppe Falbo, direttore del Regionale di Trenitalia, e Giuseppe Macchia, responsabile della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari di RFI, ha provato a dare le prime risposte ai pendolari, impegnandosi a un nuovo incontro per approfondire e valutare alcune questioni.Diversi i disservizi e i ritardi registrati in questo 2025, troppo spesso causati non da guasti all'infrastruttura ma da cattivi comportamenti delle persone. Circa il 40% dei ritardi non è infatti riconducibile ad avarie e guasti tecnici. I tecnici delle Ferrovie hanno spiegato che se un passaggio a livello chiuso viene attraversato o si intercettano persone lungo i binari scattano degli alert immediati che bloccano la linea e quindi si fermano i treni, le corse saltano, i treni vengono cancellati, alcune fermate modificate e l'intera giornata per i viaggiatori si trasforma in un calvario. Il fatto poi che il numero di treni in circolazione sia aumentato, garantendo un servizio migliore, ovviamente comporta che gli incastri orari sono talmente rigidi che se salta uno salta tutto il sistema. "Dobbiamo educare i cittadini a comportamenti responsabili e cioè i passaggi a livello si rispettano e lungo i binari non si cammina – ha dettoSono azioni che mettono a rischio la propria vita, causano danni all'infrastruttura con ricadute economiche e generano disservizi che non sempre sono facilmente risolvibili". Per quanto riguarda i guasti e i problemi tecnici, l'importante lavoro sull'infrastruttura che si sta facendo in questo periodo potrà risolverne alcuni, in particolare quelli legati ai passaggi a livello che prossimamente verranno soppressi, cioè uno a Trani e due a Polignano a Mare. L'assessore Ciliento ha inoltre ricordato le prossime chiusure della Bari-Taranto e della Caserta-Foggia, e le limitazioni che interesseranno la linea Foggia–Bari Centrale–Lecce. "Ci aspettano ancora mesi di cantieri e di chiusure e variazioni nella circolazione ferroviaria – ha precisato -. Chiediamo agli utenti pazienza perché sono lavori importanti che renderanno la rete più moderna, sicura e soprattutto più veloce. Ho chiesto al Comitato di supportare il lavoro di informazione già messo in atto dal Gruppo FS, perché una comunicazione tempestiva e chiara è quanto di più efficace per aiutare l'utenza a riprogrammare i propri spostamenti."La comunicazione è stato un altro argomento trattato nella riunione. Per affrontare i disservizi e consentire ai passeggeri di poter riprogrammare il loro viaggio, è necessaria una comunicazione preventiva continua tra le parti istituzionali, ma anche una comunicazione real time tempestiva ai viaggiatori, pure utilizzando le app e i canali digitali, che così possono subito capire cosa accade e che servizi alternativi vengono offerti. "A dire il vero ci sono stati dati tanti spunti su cui insieme al Gruppo FS rifletteremo e sono state avanzate proposte che comunque introducono diverse possibilità e aprono nuovi scenari. Abbiamo avviato un importante canale di dialogo che dovremo mantenere aperto", ha conclusoCome già comunicato dal Gruppo FS, dal 27 maggio al 1 luglio, prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.00, per consentire i lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Lecce-Foggia, ci saranno modifiche alla circolazione che interesseranno alcuni treni del Regionale delle relazioni Foggia–Bari Centrale, Bari Centrale–Lecce, Barletta–Fasano. Previste corse sostitutive con bus. (Si allegano le modifiche alla circolazione dei treni e gli orari dei bus.)Fino al 30 giugno Rete Ferroviaria Italiana effettuerà interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia, motivo per cui i treni in partenza e in arrivo nel capoluogo jonico hanno subito modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni. Invece dall'1 luglio al 30 agosto sarà interrotta la circolazione sulla linea Bari-Taranto, con collegamenti regolari tra il capoluogo jonico e Brindisi, Roma via Battipaglia e Reggio Calabria.Infine si ricorda che dal 10 al 14 giugno i collegamenti tra la Puglia e Roma saranno garantiti con soluzioni di viaggio combinate (treni Intercity e Regionali) e con bus sostitutivi, in conseguenza dei lavori programmati da RFI tra Caserta e Foggia, necessari all'attivazione della nuova linea AV/AC Bari- Napoli. Le 17 Frecce che giornalmente collegano la Puglia con la Capitale riprenderanno a viaggiare a partire dal 15 giugno.