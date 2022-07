Puglia: Tre programmi su RAI Uno per raccontare le vacanze

Si conclude sula parte dedicata alla Puglia della trasmissione '' che ha spalancata una fresca finestra estiva sulle vacanze degli italiani e sull'enogastronomia pugliese nei territori di cui sono il frutto. Ma questo è solo un primo assaggio delle azioni previste dal protocollo d'Intesa fra, per il qualesta curando l'esecuzione attraverso gli accordi applicativi.Per il 2022 sono tre i progetti che caratterizzeranno la stagione estiva ed autunnale dellasu. Dopo '' in onda in questi giorni, nella prima settimana di agosto ci sarà uno spazio dedicato alla Puglia nel programma 'condotto da. Ad ottobre, asi svolgerà il prestigioso evento, competizione internazionale dedicata a radio, tv e web."Valorizziamo la Puglia attraverso il racconto Rai. Le bellezze storiche e artistiche, l'enogastronomia e le aree naturali ed incontaminate della nostra regione, già in questi giorni hanno caratterizzato gli appuntamenti di 'su Rai1 – ha dichiarato, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Non solo l'attenzione del grande pubblico ma anche la partecipazione attiva ed entusiasta dei cittadini residenti nella narrazione delle ricchezze pugliesi. Continueremo, grazie all'intesa tra, a coinvolgere i telespettatori nei prossimi appuntamenti, in una terra da sempre accogliente ed ospitale. Promuoviamo le nostre destinazioni turistiche nella considerazione che i posti e le meraviglie meno esplorate rappresentano un volano di crescita importante per l'attrattività della Puglia a livello nazionale e internazionale"."Abbiamo lavorato molto nel mettere a punto questi appuntamenti con la rete ammiraglia della Rai, con l'obiettivo di una promozione il più possibile variegata del brand Puglia – dichiara, direttore generale di- . Con '', in onda proprio in questi giorni, i telespettatori stanno apprezzando con uno share elevato un bel racconto dellaattraverso il prodotto food. Poi ad agosto, con ', porteremo l'attenzione sulla Puglia come meta di vacanze di relax e benessere immersi nella natura. Dal 4 all'7 ottobre, con, il premio Rai per l'eccellenza dei broadcaster internazionali, accenderemo i riflettori del mondo dei media internazionali sulla". In particolare, all'edizione 2022 di Prix Italia che si svolgerà insi è registrato un + 35% di partecipanti da tutto il globo con la candidatura di ben 155 programmi televisivi, 94 radiofonici e 72 progetti Web, 83 broadcaster concorrenti in rappresentanza di 50 Paesi stranieri tutti dedicati al tema della sostenibilità.Intanto, godiamoci su Rai Uno '', uno dei programmi ideati da, in onda ogni giorno dalle ore 11.30 alle 13.25, condotto da, che vede fra i protagonisti la conduttrice e giornalista tarantinacon approfondimenti golosi (da rivedere anche su Raiplay.it) fra caciocavallo podolico e fave di carpino, burrata di Andria e olio extravergine di Coratina, pane di Laterza e formaggio pallone di Gravina, con un tuffo sul mare Jonio per la cozza tarantina ed i tubettini con le cozze.