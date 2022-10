Puglia : La prima "novembrata" della storia arriva anche ai mercati

La novembrata arriva nei mercati pugliesi edmentre ci si preparava alle vendite delle merci appena arrivate della nuova stagione. Un clima non solo caldissimo ma anche unche, nei mercati, continua a far registraresoprattutto dovute alla drastica diminuzione dei consumi. Ad intervenire analizzando la situazione è il Presidente CasAmbulantiche aggiunge: "una situazione pesantissima che non da segnali di ripartenza. I maggiori costi per le utenze stanno aggravando la crisi dei consumi familiari che si sta registrando da tempo nei mercati pugliesi e questo significa moltissimo per le già fragili Imprese del settore. Le scadenze tributarie e fiscali sono sempre alle porte, compresa l'imminente scadenza della rata dei contributi Inps a novembre, e far fronte a queste scadenze continue è diventato impossibile.mentre la gente torna a chiedere pigiamo corti e persino costumi da bagno. Un'assurdità che porterà dietro di sé ulteriori conseguenze visto che anche nel mese di dicembre i consumi tendono a bloccarsi a causa della successiva imminente stagione dei saldi ai primi di gennaio. Una catastrofe continua"– ha conclusodi CasAmbulanti.