Puglia: Il Nucleo di Vigilanza Ambientale per la tutela dell’ambiente e della legalità

è impegnato in modo costante nel delicato compito della difesa del territorio, attraverso il perseguimento di una strategia complessiva finalizzata all'adozione di molteplici interventi sia in direzione di salvaguardia e risanamento, che di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio pugliese. Accanto a queste azioni si associa una sempre più efficiente attività di vigilanza e controllo. Vorrei, per questo, ringraziareUn lavoro prezioso di tutela del territorio e dell'intera collettività che spesso dà risultati davvero importanti, come è successo qualche giorno fa, quando, a seguito di una collaborazione con i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria di Taranto, è stato possibile portare alla luce le attività occulte e illecite relative allo smaltimento di liquami fognari di una ditta della provincia ionica. Fermo restando che seguiremo con attenzione l'evolversi di questa specifica vicenda e, se del caso, ci costituiremo parte civile, mi preme evidenziare il rilevante contributo delle nostre strutture addette alla vigilanza ambientale. Un impegno costante e troppe volte in sordina di dipendenti regionali, il cui lavoro permette di perseguire alcuni fondamentali obiettivi di questa Amministrazione: tutelare il territorio, preservare le ricchezze naturali, garantire la salubrità dell'ambiente e di conseguenza dei cittadini, combattere ogni forma di illegalità." E' la dichiarazione dell'assessore all'Ambiente,