Puglia: altri 2.209 casi positivi

La Regione Puglia ha diffuso ilaggiornato alle ore 13, 00 odierne. Nelle ultime 24 ore, i test registrati sono stati 20.437 sul territorio regionale , dei quali 2.209 (pari al 10.80%) hanno avuto riscontro positivo, così suddivisi:300 Provincia di Foggia; 689 Area Metropolitana di Bari; 482 Provincia di Lecce; 189 Provincia di Brindisi;300 Provincia di Taranto; 16 casi di residenti fuori regione;19 casi di provincia in via di definizione.In Puglia, ledi cui : 139871 in isolamento domiciliare, 794 i ricoverati in ospedale, compresi i. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 7.80%.La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 48,3%, 17,1 punti sopra la media nazionale (grafico allegato). Il'21% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 65% ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,4% della media nazionale). Nella giornata di ieridi cui 108 prime dosi, 461 seconde dosi e 2066 terze dosi. Oggi invece a Trani, Bisceglie e Margherita si sono tenute vaccinazioni pediatriche con l'obiettivo primario di somministrare seconde dosi programmate.