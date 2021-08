Puglia: 3.652 i casi attualmente positivi  

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 10 agosto 2021 in Puglia, sono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi,23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' statoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test. 247.889 sono i pazienti guariti.. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 258.216, così suddivisi:96244 nella Provincia di Bari;20363 nella Provincia di Brindisi;45788 nella Provincia di Foggia;28237 nella Provincia di Lecce;40012 nella Provincia di Taranto;888 attribuiti a residenti fuori regione;428 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono 352.021 i cittadini della provincia Bat che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino: si tratta del 71 per cento della popolazione vaccinabile. In particolare, 250.295 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 189.875 hanno completato il ciclo vaccinale. Dalla analisi delle fasce di età emerge che i più giovani (12-19 anni) sono vaccinati per il 27 per cento, mentre salendo con l'età si passa al 57 per cento (20-29 anni), al 62 per cento (30-39 anni), al 71 per cento (40-49 anni). I dati aumentano naturalmente con l'età e si passa dall'84 per cento dei 50enni, al 91 per cento dei 60enni, al 94 per per cento dei 70enni.