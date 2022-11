PSR Puglia: Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Pronto un nuovo provvedimento per dare opportunità ad ulteriori giovani agricoltori che si sono candidati al bando della Sottomisura 6.1deldella Regione Puglia. Già da domani arriverà ai giovani collocati in graduatoria, dalla posizione n. 1602 alla posizione 3200, l'invito via posta certificata a presentare manifestazione d'interesse all'insediamento in agricoltura o comunicazione di avvenuto insediamento e realizzazione degli investimenti richiesti nel Pacchetto Giovani. Continua così incessante il lavoro della Struttura regionale per dare piena attuazione, ampliando con le risorse disponibili la platea di beneficiari aventi diritto, a uno dei bandi maggiormente attenzionati del PSR Puglia dedicato all'imprenditoria giovanile.La graduatoria di riferimento è quella approvata a novembre del 2020."Il lavoro sui nuovi bandi e sulla nuova programmazione procede di pari passo alla conclusione degli iter procedimentali, dopo aver superato l'impasse degli anni passati – ricorda l'assessore all'Agricoltura,–. Ma dobbiamo proiettarci al futuro e non lasciare indietro nessuna opportunità. L'invito che rivolgiamo ad ulteriori 1600 giovani in graduatoria - prosegue - ci consentirà di conoscere l'effettivo numero di giovani ancora interessati al 'primo insediamento' o già insediati - che non hanno naturalmente partecipato all'Avviso del 2022 - e ancora intenzionati a realizzare il proprio piano degli investimenti. Questo anche per distribuire al meglio le risorse a disposizione e residuali, dando un'ulteriore spinta alla spesa. L'invito, pertanto, si innesta sulsenza disperdere gli antichi saperi, associandoli alle innovazioni sostenibili per una nuova e necessaria competitività in agricoltura."Il provvedimento che dispone la manifestazione d'interesse è già disponibile sul portale https://psr.regione.puglia.it/