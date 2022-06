Programmazione delle attività di prevenzione occupazionale: esperienze e prospettive

Lunedì 27 giugno, presso l'Aula 5 del Polo Universitario di Barletta, si terrà un forum regionale organizzato dall'Asl Bt sullaa cura deldel Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Asl Bt e con il patrocinio della Regione Puglia,. L'evento non è accreditato ECM ed è rivolto a tutti gli operatori del settore della prevenzione. Nel corso del Forum saranno trattate tematiche specifiche di Medicina del Lavoro, orientate a contrastare efficacemente il triste fenomeno degli infortuni mortali e delle malattie professionali che si osservano, come denunciato dagli ultimi episodi di cronaca, anche nella nostra Regione.Con DGR n. 2198 del 22/12/2021 è stato approvato il "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025". Tra le novità il riconoscimento di nuove forme di gestione del dialogo con il territorio attraverso lo strumento dei Piani Mirati di Prevenzione (PMP). I PMP nascono con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un rapporto sinergico tra l'Azienda Sanitaria Locale e le imprese, finalizzato all'eliminazione dei fattori di rischio infortunistico e tecnopatico. Il modello di intervento dei PMP ha l'obiettivo di supportare le aziende dei comparti produttivi individuati, attraverso il coinvolgimento delle Parti sociali e degli attori della Sicurezza aziendale (Datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS, lavoratori ed anche consulenti). Il PMP costituisce un modello di intervento integrato utile al raggiungimento degli obiettivi per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Attraverso questo seminario si evidenzierà come è avvenuta la trasformazione dell'organizzazione della prevenzione dal passato al presente, e come si intende predisporre tale sistema per il futuro su tutto il territorio regionale.La giornata sarà divisa in due sessioni di lavoro, i saluti istituzionali saranno affidati a partire dalle ore 10 a Loredana Capone - Presidente Consiglio Regionale, Rocco Palese - Assessore alla Salute Regione Puglia, Vito Montanaro – Direttore Dipartimento Salute Regione Puglia, Tiziana Dimatteo – Direttrice Generale ASL BT, Maurizio Valiante – Prefetto Provincia BAT e Riccardo Matera – Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL BT.