Processione della Desolata: manifestazione di fede e di affetto filiale nei confronti della Madonna

La comunità parrocchiale dei Ss. Francesco e Biagio di Canosa di Puglia ringrazia tutti per lo svolgimento della Processione della Desolata di sabato 8 aprile scorso. "Ringraziamo le autorità civili, il settore lavori pubblici del Comune di Canosa di Puglia e le autorità militari. Ringraziamo per la consulenza audio Biagio Sinesi e Sabino D'Elia e per la consulenza tecnica sulla sicurezza il geometra Gianni di Benedetto. Inoltre ringraziamo per la collaborazione Radio LOVE F.M., Carlo Gallo per la consulenza artistica, e la ditta Tecnoservice s.n.c. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni di volontariato O. E. R. , Associazione Misericordie, A.N.P.A.N.A., e N.O.E.T.A.A per aver reso possibile uno svolgimento sicuro e tranquillo della manifestazione. Infine ringraziamo tutti i collaboratori parrocchiali, le testate giornalistiche e le famiglie, soprattutto quelle che hanno collaborato in vario modo alla realizzazione della processione valorizzandone la fede e la devozione mariana di tutti i canosini."Mentre il parrocoringrazia i fotografi, giornalisti, operatori video, a nome della comunità parrocchiale "Santi Francesco e Biagio" di Canosa di Puglia, "per la vostra presenza e per il vostro interesse che anche quest'anno avete dimostrato nei confronti della Processione della Desolata nel Sabato Santo. Il vostro lavoro, prezioso e professionale, contribuisce a diffondere e a far conoscere nel mondo questa manifestazione di fede e di affetto filiale nei confronti della Madonna, tanto sentita nella nostra città. Avremmo piacere di essere resi partecipi, solo a titolo informativo, qualora il materiale inerente la processione fosse oggetto di pubblicazioni o concorsi. Restiamo comunque a disposizione per eventuali richieste di approfondimenti o informazioni attraverso questo indirizzo mail. Vi ringrazio e vi auguro un felice tempo di Pasqua.",