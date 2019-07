Primo posto per l'Aeroclub di Bari

Doppia vittoria per gli equipaggi dell'Nella quarta tappa del campionato italiano di rally aereo a motore, piloti e navigatori del club guidato dasi sono piazzati sul gradino più alto del podio, sia nella classifica generale, sia in quella stilata per la categoria volo a squadre (la Coppa Team). La gara di sabato 29 giugno scorso, che ha visto la partecipazione di 11 equipaggi (provenienti dalla Puglia come da Emilia Romagna e Lazio), si è svolta sui cieli della Capitanata e della provincia di Barletta, Andria, Trani. Si è chiusa con il. Secondo posto per la coppia proveniente dall'Aeroclub di Ravenna; terzo gradino del podio per un altro equipaggio barese - quello di Andrea Clemente e Michele Augello - che hanno staccato gli avversari di Roma, seguiti a loro volta dagli altri due aerei baresi in gara. Fanalino di coda un equipaggio di Viterbo. «È stata una sfida entusiasmante. Abbiamo sorvolato i cieli di mezza Puglia, con i territori di Foggia, Ortanova, Cerignola, Andria-Montegrosso, Barletta,Trani e Trinitapoli, seguendo una road map con tempi e rotte stabilite prima del decollo. La lunga tradizione barese nel campo dell'aviazione è stata onorata», spiegaL'ultima gara è in calendario per il. «È lì che l'Aeroclub di Bari difenderà il titolo di campione d'Italia conquistato nel 2018».