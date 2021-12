Primo ciclo vaccinale: il  93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su l'ha completato

La Puglia ha superato quota 7 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate: in media oltre mezzo milione di dosi al mese, con picchi a fine primavera-inizio estate, gestiti dal personale del servizio sanitario regionale e della Protezione civile. L'ultimo report del Ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. 3.140.109 persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12, il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale, 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose di richiamo.dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 307.995 prime dosi, 279.851 seconde dosi e 62.281 terze dosi. In termini percentuali la copertura con la prima dose è dell'89 per cento, con la seconda dell'81 per cento e con la terza del 18 per cento. Variano di poco le coperture con la terza dose nei 10 comuni della provincia: ad Andria è del 16 per cento, a Barletta del 19, a Bisceglie del 17,a Margherita del 21, a Minervino del 20, a San Ferdinando del 19, a Spinazzola del 25, a Trani del 18 e a Trinitapoli del 21.