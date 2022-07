Piano Trasporti Puglia : “Ambizioso per le rotte nazionali ed europee, ma poco realista sul piano locale”

"Il Piano regionale dei Trasporti – presentato questo pomeriggio nell'aula consiliare dall'assessore Maurodinoia e dai tecnici dell'assessorato ai Trasporti -Ma per essere ottimale bisogna fare i conti con la realtà, ovvero mettere tutti i pugliesi nelle condizioni di poter raggiungere gli hub ferroviari, aerei o portuali sempre con un trasporto pubblico, altrimenti disincentiviamo l'uso dell'auto fuori regione, ma lo aumentiamo all'interno della Puglia.Se devono farlo in auto il Piano fallisce i suoi obiettivi ossia incentivare l'uso del trasporto pubblico a scapito di quello privato; si rende necessario ed indispensabile prevedere il potenziamento delle tratte ferroviarie e l'ammodernamento (elettrificazione e/o nuovi treni di ultimissima generazione) della rete."Non solo, gli hub vanno benissimo, ma ci sono 'destinazioni' che per loro natura devono essere raggiungibili con grande facilità: penso ai grandi ospedali. Sempre pensando alla mia provincia, si sta progettando la costruzione di un ospedale di secondo livello ad Andria; un Piano Trasporti dovrebbe prevedere tratte dedicate proprio lì dove bisogna raggiungere questi servizi pubblici essenziali e vitali, ma allo stato attuale il piano non prevede nulla.che possano, in tal senso, migliorare il piano. Vere e proprie tracce di lavoro che mi sono state suggerite e che si tramuteranno in emendamenti." E' la dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia,a margine della presentazione del Piano Regionale dei Trasporti