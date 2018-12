Per La Gazzetta del Mezzogiorno “Una copia in più il 29”

L'iniziativa desta ottenendo adesioni e condivisioni da parte di tutto il mondo politico, associazionistico, istituzionale e professionale del territorio. Sono già molte migliaia le prenotazioni delle copie del quotidiano, a sostegno dell'iniziativa lanciata dai giornalisti, che giungono da ogni parte della Puglia e della Basilicata.La mattina del giorno giovedì 27 dicembre 2018, giorno ultimo per le prenotazioni, è stato il Presidente di, Coordinatore di, unitamente ai signori, referenti commerciali della Piattaforma, a recarsi presso la storica Edicola, vendita giornali del signor, sita nella città di Andria in piazza Sannazzaro. Una telefonata da parte dell'edicolante al servizio commerciale dee la prenotazione diin più del giornale è andata a buon fine.E' stato proprio, il quale peraltro è legato affettivamente alla testata, avendo visto pubblicati proprio sucentinaia di suoi interventi stampa, al punto da essere stato giudicato l'esponente con maggior numero di pubblicazioni, a dichiarare: "con orgoglio e con immenso piacere ho prenotato le copie de'in più' per manifestare non la semplice e a volte convenzionale solidarietà mae la mia personale riconoscenza a chi, nei 130 anni de La Gazzetta del Mezzogiorno, ha garantito la pluralità dell'informazione e soprattutto la conoscenza. Quella conoscenza che ci fa sentire presenti e parte attiva della nostra società. Conoscenza dei fatti ma anche approfondite analisi che inducono alla riflessione, al ragionamento quindi arricchiscono il percorso culturale di ciascuno di noi. Sono certo che il risultato di questa straordinaria e strepitosa maratona di solidarietà e vicinanza sarà quello da tutti auspicato aSalvare la Gazzetta significa salvare questa nostra terra e soprattutto evitare che il venire meno di un presidio di informazione così importante rappresenti una sconfitta, un'ulteriore, definitiva sconfitta per il Sud" – ha concluso