Pellegrinaggio al Santuario Maria SS. della Vetrana, a Castellana Grotte

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ala Castellana Grotte, comune della città metropolitana di Bari, in calendario ilQuest'anno l'scorsi si è celebrato il(BA). La storia narra che la comunità castellanese per ringraziare la Madonna dalla liberazione dalla peste del 1690, ristrutturò la chiesa che custodiva l', venerata sotto il titolo ditermine dialettale per indicare la peste. Ala peste si diffuse ilma la situazione cambiò durante la notte fra l'11 ed il 12 gennaio 1691, quando due sacerdoti,pregarono incessantemente la Madonna della Vetrana per liberare la popolazione dalla epidemia. La(1300 circa) all'interno di una chiesetta rupestre non lontana dal centro abitato di Castellana. I due sacerdoti ebbero entrambi la stessa ispirazione di ungere i bubboni dei malati con l'olio del lume che ardeva perennemente accanto a quello stesso quadro, per guarire dalla pestilenza. Così facendo, e dando fuoco a tutto ciò che era stato in contatto con il morbo, daTutti attribuirono subito la miracolosa intercessione della, e la sua venerazione crebbe, sinché tutte le autorità sacre e laiche castellanesi, come segno di gratitudine, decisero di festeggiare ogni anno il grandioso evento.Definiti i dettagli delin programma, organizzato dallaBT) in collaborazione con l'ANCRI Sezione BAT Canusium, presieduta dal Cavaliere Cosimo Sciannamea . La partenza è fissata allenelle immediate adiacenze della Cattedrale di San Sabino. Previsto intorno allel'arrivo al Santuario, dove sarà celebrata la Santa messa presieduta davice-parroco della Cattedrale di San Sabino e consigliere spirituale dell'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana -Sezione BAT Canusium. Allela consumazione del pranzo presso ilubicato nei pressi del santuario. Al termine la visita al centro storico diun caratteristico nucleo antico ricco di chiese e palazzi di importante rilevanza artistica ed architettonica.. Allela partenza per il rientro a Canosa. in pullman. Ila persona, al momento dell'iscrizione si versa € 20 ed entro il 12 ottobre il restante della somma. Per ulteriori informazioni rivolgersi al parroco don Nicola Caputo, a partire dal 17 settembre 2019 o scrivere mail:donnicolacaputo@libero.it