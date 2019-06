Pasta Day al Mercato Contadino

Per la Festa del Grano a Bari

al Mercato contadino diper laorganizzata daper celebrare la mietitura nei campi da nord a sud della Puglia che si terrà dalledi. Alnel 'salotto buono della città' sarà rappresentato l'intero percorso dal campo alla tavola, dalle spighe alla farina, dal grano alla pasta, dove i consumatori avranno modo di assaggiare la pasta fatta con grano 100% made in Puglia, con ilfino ad arrivare alle modaiole alternative a base di farina di legumi, con degustazioni al 'tricolore' di orecchiette al pomodoro fresco e basilico. "ribadendo che l'origine del grano è elemento obbligatorio sulle etichette della pasta, risultato di una battaglia che abbiamo affrontato con il grande sostegno e incoraggiamento dei consumatori, con l'81% degli italiani che chiedono maggiore trasparenza rispetto a quello che portano in tavola. Fare pasta con grano 100% italiano evidentemente si può. Da pochi centesimi al chilo concessi agli agricoltori dipende la sopravvivenza della filiera più rappresentativa del Made in Italy, mentre dal grano alla pasta i prezzi aumentano di circa del 500% e quelli dal grano al pane addirittura del 1400%", dice ilcon 343.300 ettari coltivati e 9.430.000 quintali prodotto – conclude– rappresentando nei numeri e nella qualità il Granaio d'Italia.