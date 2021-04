Nelle due giornate, Pasqua e Pasquetta, dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave, sono state coinvolte circa 13mila persone in Puglia che hanno ricevuto la prima dose. Superatedi Pasqua e Pasquetta. Ladopo le circa 2.585 dosi di ieri, oggi ha eseguito altre 4.039 somministrazioni a caregiver, ossia familiari, conviventi, tutori e affidatari, di disabili gravi minori di 16 anni. A Bari, nell'hub Fiera - uno dei 17 centri predisposti dalla ASL per la due giorni pasquale – solo nella giornata di oggi sono stati iniettati 474 vaccini Astrazeneca. Oltre che nei quattro hub del capoluogo, i team di vaccinatori sono stati impegnati anche ad Altamura, Capurso, Valenzano, Mola di Bari, Alberobello, Sammichele, Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Corato, Molfetta, Adelfia, Monopoli e Locorotondo riuscendo a soddisfare la consistente richiesta da parte dei cittadini. Parallelamente continua il lavoro organizzativo e logistico per rifornire i medici di Medicina generale. Tutta la attuale fornitura di vaccino Moderna - ossia 9.100 dosi - sarà messa a disposizione dei medici di Medicina generale per proseguire, già a partire dai prossimi giorni, le vaccinazioni per soggetti fragili e over 80 a domicilio. Terminato il primo lotto di consegne - circa 3.300 dosi di Moderna - per i medici che avevano indicato il proprio studio come sede vaccinale, il NOA della ASL di Bari ha predisposto la rete delle consegne con i Distretti Socio Sanitari e l'organizzazione che permetterà l'avvio delle vaccinazioni anche per tutti gli altri medici di assistenza primaria che hanno optato per le sedi ASL come punti di somministrazione.Nella Asl di Brindisi sono state circa duemila le dosi somministrate a caregiver e familiari conviventi di persone con grave disabilità, nella sessione straordinaria di Pasqua e Pasquetta. Il dato è aggiornato alle ore 15 di oggi, ma è destinato a crescere perché le somministrazioni stanno proseguendo anche nel pomeriggio. L'iniziativa, realizzata dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, nell'ambito della campagna vaccinale regionale, ha offerto una modalità in più rispetto alla somministrazione già prevista, da parte dei medici di medicina generale. Per le due giornate sono stati impegnati sei centri vaccinali: il PalaVinci a Brindisi, Conforama a Fasano, la palestra della scuola De Amicis a Francavilla Fontana, la scuola Falcone a Mesagne, la scuola primaria a San Donaci e il centro pressostatico a San Vito dei Normanni. "Queste due giornate per i caregiver - ha commentato il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone - si aggiungono a quella di sabato per i pazienti oncologici e trapiantati di fegato e rappresentano un forte impulso alla campagna vaccinale. Nei prossimi giorni partiremo con la vaccinazione di massa, secondo le fasce di età definite dalla Regione e metteremo in campo tutte le nostre risorse. A questo punto è necessaria una fornitura più consistente di vaccini: con le nostre strutture e il personale impegnato potremmo vaccinare tutta la popolazione della provincia di Brindisi in un mese e mezzo".giornata intensa di vaccinazioni. Tra ieri e oggi sono state somministrate oltre 1.100 dosi a genitori, caregivers e familiari conviventi di minori con gravi disabilità. In particolare nella giornata di oggi sono 902 le vaccinazioni effettuate sino a questo momento, le operazioni sono ancora in corso. Impegnate in un grande lavoro di squadra le equipe vaccinali della ASL e molti medici di medicina generale dei comuni di: Foggia, San Severo, Lucera, Cagnano Varano, Vico del Gargano, Vieste, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Troia, Candela, Monte Sant'Angelo, San Nicandro Garganico, Cerignola, San Giovanni Rotondo. Un lavoro imponente che ha visto i medici di medicina generale, coinvolti anche nelle attività di vaccinazione a domicilio alle persone ultraottantenni non autosufficienti. Somministrate, nella sola mattinata, 466 dosi a domicilio. Ad oggi sono state somministrate complessivamente, in provincia di Foggia, 109.749 dosi di cui 72.257 prime dosi e 37.492 seconde dosi; 28.350 persone ultraottantenni hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 17.267 anche la seconda.Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid nella Asl Lecce nella giornata di Pasquetta. Tra ieri e oggi sono circa 1.500 i caregiver e familiari conviventi di persone con gravi patologie vaccinati nei 10 centri della ASL e le vaccinazioni sono ancora in corso. A questi si aggiungono 316 over 80 vaccinati il 4 e il 5 aprile nella sede del Distretto di Gagliano, 102 nel punto vaccinale allestito nel Comune di Otranto solo nella giornata di oggi.Per quel che riguarda, sono proseguite stamattina le vaccinazioni di caregiver e parenti conviventi degli under 16 anni con patologie gravi. Anche alcuni diversamente abili maggiorenni, in elenco al Dipartimento di prevenzione, che frequentano le strutture socio sanitarie, sono stati vaccinati perché in possesso dei requisiti previsti. Alle 572 vaccinazioni effettuate ieri, si sono aggiunte altre 1.462 somministrazioni effettuate nella mattinata e così suddivise: 695 nel capoluogo, 127 a Manduria, 91 a Massafra, 40 a Laterza, 107 a Grottaglie e 402 a Martina Franca. C'è stato un incremento rispetto a ieri grazie alla disponibilità ad allargare la platea target anche ai caregiver e ai parenti conviventi di persone fragili di età superiore ai 16 anni. Le somministrazioni proseguono nel pomeriggio al PalaRicciardi, hub vaccinale nella città di Taranto. Domani si prosegue con gli over 80 vulnerabili domiciliari e in ambulatorio e con i pazienti fragili.