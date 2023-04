Pasqua e Pasquetta al Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia

Nelle giornate di Pasqua, domenica 9 aprile e del lunedì dell'Angelo, il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia osserverà i seguenti orari ore 09,00/14,00, ultimo ingresso alle ore 13,15.

Pregevoli collezioni, mostre temporanee, percorsi paesaggistici, affacci suggestivi sulla rigogliosaè ricco e di qualità il cartellone dell'offerta culturale pensato dallain concomitanza con le imminenti festività.domenica 9 aprileafferenti alla Direzione Regionale Musei Pugliarinunciando alla chiusura settimanale o, in pochissimi casi, posticipandola.unico esemplare messo in luce in Puglia. Le visite in programma sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, sia di mattina che di pomeriggio, saranno gratuite e solo su prenotazione (info e prenotazioni sul portale www.visiteanfiteatrolecce.it). Nelle prossime settimane sarà, invece, possibile visitarein cui di recente sono cominciati i lavori di restauro e miglioramento dell'accessibilità; uno speciale "dietro le quinte" per coinvolgere il pubblico nei lavori in corsoDal 1994, a seguito di una convenzione tra l'allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e lailè ospitato in un edificio risalente al XIX secolo,L'edificio, inizialmente destinato a deposito dei reperti provenienti dall'area urbana e dal territorio di Canosa ed a sede di mostre temporanee, dal 2015, con l'istituzione del Polo Museale, è diventato sede del. L'esposizione attuale, rinnovata di recente, illustra con apparato segnaletico e didattico in italiano e inglese, uno spaccato della società canosina tra età arcaica ed ellenistica, uno dei momenti di maggior rilevanza nella millenaria storia della città.Costruito nell'ultimo decennio del XIX secolo,è dotato di 8 sale espositive e di vari ambienti al piano terra e al piano interrato destinati al deposito di materiale archeologico per una superficie di circa 700 mq. In esposizione tra gli altri glidalla ricca decorazione plastica e policroma, con testa femminile in rilievo e cavalli alati dipinti sui fianchi, sormontato da una figura maschile dal corpo serpentiforme e due teste di cigno (fine del IV sec. a.C.). E' in mostra il ricco corredo dell'una delle più importanti tombe a camera di Canosa, appartenuta per varie generazioni ad una famiglia di spicco del ceto abbiente. Tra i materiali si segnalano, oltre ai vasi apuli a figure rosse caratterizzati da dimensioni monumentali, dalla ricchezza decorativa delle raffigurazioni e dall'impegno narrativo delle scene, un importante nucleo di vasi policromi e plastici detti canosini, caratterizzati da immagini dipinte a tempera con una vasta scelta di colori, tra cui predomina il rosa, e dalla presenza di elementi decorativi applicati.