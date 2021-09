Ospedale di Canosa: Settembre mese della ri-partenza

Ricordiamo che il nosocomio riconvertito a presidio post acuzie dai Piani di Riordino Ospedaliero Vendola-Emiliano, purtroppo, non è mai entrato nella sua piena funzionalità. Infatti, sono previsti 60 posti letto (40 per recupero e riabilitazione funzionale – cardiologica e pneumologica - e 20 di lungodegenza) ai quali si aggiungono 45 per il Centro risvegli. Sono diventati operativi i reparti di riabilitazione cardiologica e lungodegenza ma, con il sopraggiungere del Covid, l'intero plesso ospedaliero è stato utilizzato per il trattamento dei malati di covid e soprattutto per la riabilitazione post covid.". L'interlocuzione continua e costante con i vertici della Asl BAT e con il Dipartimento e Assessorato regionale alla Salute mi consentono di poter affermare con fiducia che settembre sarà il mese della riapertura dei servizi chirurgici (tre sale operatorie destinate al day service di cui una solo per interventi oculistici), della riabilitazione cardiologica (in maniera completa), della lungodegenza.. Inoltre, il presidio ospiterà il laboratorio analisi territoriale (di nuova istituzione); nelle prossime settimane sarà pubblicata la gara per la realizzazione e gestione del Centro risvegli e mi compiaccio perché è stato accolto un mio ordine del giorno che prevedeva la pubblicazione di un'unica gara cos? da accorciare i tempi della realizzazione; cos? come pure nelle prossime settimane inizieranno i lavori per il neo reparto di riabilitazione pneumologica."E ancora: il punto di primo intervento/soccorso sarà potenziato con la dotazione di un'altra ambulanza, giustificata per coprire il nostro agro e la borgata di Loconia. "Il mio impegno continua (pur stando all'opposizione del governo Emiliano) affinché si dia piena attuazione per la realizzazione della centrale operativa 118 (nei prossimi giorni su mia richiesta se ne occuperà nuovamente la Commissione consiliare regionale alla sanità, visto i ritardi accumulati) e si ufficializzino, finalmente, Canosa e Trani come zone cosiddette "carenti" e venga incrementato di ben 5 medici il servizio di emergenza/urgenza 118. "Anche i servizi ambulatoriali dovranno e saranno potenziati perché il cittadino non deve attendere mesi per usufruire di servizi sanitari evitando di doversi ricoverare.le caviglie' (così come quando giocavo al calcio) di tutti i vertici della Asl BAT e dell'Assessorato regionale alla Sanità affinché non si perda tempo." E' La dichiarazione rilasciata del consigliere regionale