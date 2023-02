Orientamento: Un passaporto per il futuro

Volgono al termine leposte in campo dagli istituti e scuole superiori finalizzate ad informare gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado ed i loro genitori sull'offerta formativa presente sul territorio e sugli sbocchi lavorativi connessi. Tali attività consentono allo studente di operare la scelta migliore, doveè una valutazione che dipende dai fattori personali del discente e dai suoi obiettivi futuri in termini di carriera lavorativa. Per operare questa scelta "è necessario conoscersi e saper individuare le proprie abilità, le proprie competenze affinché il percorso formativo risulti quello più adatto alle proprie caratteristiche e ai propri gusti perché non esistono percorsi facili o difficili in assoluto, ma sono i fattori personali che rendono facile per alcuni ciò che può risultare estremamente difficile per altri".numerose sono state le iniziative volte a far conoscere i variSul punto si ricorda che "nella nostra città abbiamo la possibilità" di frequentare ilcon i loro indirizzi; ed ultimo, ma non certo per importanza e soprattutto opportunità, l, che in una struttura a dimensione dello studente inpresenta 2 innovativi indirizzi:Si tratta di due percorsi effettivamente nuovi e molto aderenti alla realtà lavorativa locale; gli sbocchi lavorativi dell'indirizzo detto anche socio-sanitario riguardanomentre per chi intenderà proseguire negli studi potrà accedere a tutte le facoltà, ed in particolare:l'indirizzoinvece, consente l'accesso immediato alleoltre all'accesso a tutte le facoltà, ed in particolareLe attività di orientamento sono ormai agli sgoccioli, ma in considerazione della buona riuscita delle giornate dedicate (Open Day del 15 e del 22 gennaio 2023) ovvero delle giornate in cui la scuola è restata aperta alle visite degli studenti e delle famiglie per conoscere gli ambienti, i professori, visitare i laboratori in cui sono state esposte, commentate e sperimentate alcune delle attività caratterizzanti gli indirizzi, lha attivato gli sportelli per l'orientamento in entrata ai fini dell'iscrizione al primo anno nei giornidalle ore 16.00 alle ore 18.00 in vista della data ultima prevista per le nuove iscrizioni. L'orientamento, come riporta il titolo "rubato" invero all'opuscolo elaborato dall, è un vero e proprioserve per viaggiare nel mondo dell'istruzione e della formazione.