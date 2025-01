Oleoturismo, una nuova opportunità per conoscere e degustare la Puglia

C'è un'esperienza che spalanca le porte alle varietà dei sapori che la natura ci offre, spinge gli acquisti on line e, soprattutto, intreccia la conoscenza con la spensieratezza di un momento di svago. Tutto ciò è racchiuso nell'oleoturismo, la nuova frontiera del Prodotto turistico enogastronomico che, per la Puglia, è uno delle motivazioni per le vacanze tutto l'anno.L'occasione per fare il punto della situazione, in Puglia dove si produce quasi la metà dell'olio di oliva italiano, sarà la Fiera B2B internazionale dell'Olio EVO del Mediterraneo, che si svolgerà nella Nuova Fiera del Levante a Bari, dal 30 gennaio all'1 febbraio 2025."L'apertura della fiera Evolio Expo a Bari è un'occasione imperdibile per celebrare il legame indissolubile tra la Puglia e il nostro olio extravergine d'oliva, un vero e proprio ambasciatore della nostra meravigliosa terra nel mondo – ha detto, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Il turismo enogastronomico, in continua crescita, rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici. Con eventi come questo, rafforziamo il nostro impegno, nella sinergia tra assessorati della Regione Puglia e accanto alle nostre imprese, nel promuovere una Puglia autentica e innovativa, con l'obiettivo di costruire una destinazione sempre più internazionale e attrattiva"."Per la Puglia l'enogastronomia è molto più di un giacimento culturale, visto che da tre anni è stato individuato come uno dei cinque Prodotti Turistici che possono spingere a visitare la nostra regione tutto l'anno. Evolio, a Bari, rappresenta un altro tassello verso la consapevolezza da parte dei turisti e della ristorazione del valore identitario nonché salutistico e gustativo dell'olio extra vergine di oliva pugliese – ha detto, direttore generale di Pugliapromozione -. Noi stiamo investendo già da anni sulle potenzialità dell'enogastronomia, anche per il turismo oltre che per lo sviluppo economico dell'agroalimentare. A supporto di tutto ciò ci sono i dati del più recente Rapporto Turismo Enogastronomico Italiano, voluto da Roberta Garibaldi che in Evolio sarà ospite di un talk sull'oleoturismo. Al secondo posto dopo il vino (38,1% delle preferenze) nell'immaginario collettivo nazionale delle icone enogastronomiche del Belpaese c'è l'olioextravergine di oliva (24%), ben prima di pizza (22%) e pasta (15%)".È in questo contesto di valorizzazione dell'olio-evo che l'Assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione propone insieme all'Associazione Nazionale Città dell'Olio tre talk con ospiti di rilievo internazionale, ogni giorno alle ore 15.30, con partecipazione libera.- Il primo appuntamento è per giovedì 30 gennaio con il talk su "OLIO E TURISMO DELL'OLIO. Dalla teoria alla pratica – L'identità turistica e ricettiva del territorio".- Il secondo è per venerdì 31 gennaio dedicato al talk "OLIO, SALUTE E DIETA MEDITERRANEA: IL TURISMO DELL'OLIO - La scoperta del territorio anche attraverso le proprietà nutraceutiche dell'olio evo".- L'ultimo si svolgerà l'1 febbraio e riguarderà il talk "OLIO, AMBIENTE, PAESAGGIO, IDENTITA' E TURISMO – L'identità turistica e ricettiva del territorio".