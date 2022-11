Nuovi fondi per il Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale

Nuovi fondi per le graduatorie deldi cui alla Linea di Intervento n. 1, che prevede la nuova costruzione di edifici e il recupero e/o manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di ARCA e Comuni. La Giunta, su proposta dell'Assessora alle Politiche Abitative, ha approvato la variazione di bilancio con la quale si destinano circa 27 milioni, che si aggiungono ai 37 già assegnati per le stesse finalità, che saranno utilizzati per finanziare lo scorrimento della graduatoria esistente fino ad esaurimento della stessa." Con questi nuovi fondi – ha dichiarato l'assessora– si vuole dare un ulteriore importante sostegno al contrasto del disagio abitativo, con la realizzazione di circa centosessanta nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e con l'efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche di circa duecento alloggi esistenti . Questi interventi - ha aggiunto la– si aggiungono ai 137 nuovi alloggi e ai 410 interventi di recupero e riqualificazione energetica già finanziati, che complessivamente contribuiranno al miglioramento della qualità dell'abitare dell'edilizia residenziale pubblica e all'obiettivo di costruire città e comunità più sostenibili. Occorre dare un tetto in testa alle persone ma bisogna fare di tutto perché attorno al tetto non ci siano barriere architettoniche, ci sia il verde, le scuole e perché la gente possa essere accompagnata ad una convivenza migliore "."La Regione Puglia - ha spiegato l'assessore- è impegnata ad aumentare e a riqualificare il patrimonio di case pubbliche perché cresce il disagio abitativo espresso dai pugliesi che hanno impossibilità o difficoltà a comprare o ad affittare una casa sul libero mercato: un diritto fondamentale che è di tutti"