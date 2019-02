Non ci resta che allevarli

Invasione di lupi e cinghiali sul Gargano che nel giro di dieci anni sono raddoppiati - denuncia- mettendo a rischio non solo le produzioni agroalimentari, gli animali nelle stalle e l'assetto idrogeologico del territorio, ma anche la vita stessa di agricoltori e automobilisti, come testimoniato dai frequenti incidenti stradali, anche con feriti gravi. "I numeri la dicono lunga sulla necessità disoprattutto bisogna urgentemente 'sbloccare' la legge regionale sui danni da fauna selvatica. E' stata impugnata dal Governo esclusivamente agli articoli 4 e 5 sulle misure ordinarie e straordinarie di controllo, di esclusiva competenza statale, ma non è ancora tornata in IV Commissione e in Consiglio regionale. Non c'è tempo più tempo da perdere, perché agricoltori e allevatori sono allo stremo", denuncia ilLa provincia di Foggia combatte ad armi impari - dice- contro"Negli ultimi anni la situazione è diventata esplosiva - tuona il- perché i cambiamenti climatici e l'habitat favorevole offerto dal Parco del Gargano, che è senza governance da 1 anno e mezzo, hanno favorito la capacità di adattamento di cinghiali e lupi. Ancora nelle ultime ore è comparso. Deve cambiare radicalmente - conclude- la politica regionale e nazionale sul tema, troppo attente a pericolosi ambientalismi di facciata, perché sul Gargano l'unica attività possibile è quella zootecnica, che va tutelata dagli attacchi della fauna selvatica, a meno che non abbiano deciso di farci chiudere o di trasformarci in allevatori di lupi e cinghiali".