Emergenza cingiali: mette a rischio la sicurezza ele produzioni degli agricoltori

Circa 1 centinaio di cinghiali, tra esemplari adulti e decine di piccoli ungulati, hanno preso d'assedio un agriturismo ad Altamura, a ridosso del Parco dell'Alta Murgia, a caccia di cibo e acqua, branchi che si spostano da un territorio all'altro e divorano i raccolti, danneggiando anche gli impianti nelle campagne. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia, in relazione alle immagini shock di un branco di circa 100 cinghiali che hanno letteralmente posto sotto assedio un agriturismo ad Altamura, circondato da campi di grano e ortaggi, per cui è stato l'intervento immediato dell'ATC. Va data piena ea partire dalla specie cinghiale ('Sus scrofa'), approvato dalla Giunta regionale della Puglia, fortemente voluto da Coldiretti che ha fatto pressing anche con la manifestazione di migliaia di agricoltori sotto il palazzo della Regione. E' una vera e propria emergenza che, ma anche la salute degli automobilisti per la presenza di animali selvatici e di cinghiali, che possono arrivare a un quintale e mezzo di peso e 150 centimetri di lunghezza. Una paura – evidenzia– che dilaga dalla collina alla pianura, dalle zone vicino ai bacini fino a quelle sul mare, ma nei piccoli centri di provincia con meno di cinquemila abitanti sale addirittura all'83% dei residenti. Con la Puglia invasa da 250mila cinghiali, non c'è solo la peste dei cinghiali, ma è allarme per la sicurezza delle persone in campagna e città con i bran che si spingono fin dentro i centri urbani, fra macchine in sosta, carrozzine con bambini e anziani che vanno a fare la spesa, con le aree della Murgia barese e tarantina, del Gargano e del subappennino dauno divenute l'eldorado dei cinghiali che devastano i raccolti divorando lenticchie di Altamura. cicerchie, fave, ceci e piselli, broccoletti, ortaggi, piantine appena seminate di favino e grano, uva soprattutto su vite a spalliera, frutta scuotendo gli alberi, tutto il sottobosco e la biodiversità dei boschi e dei parchi.