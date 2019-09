Nasce il Premio Letterario Canosa di Puglia

"Da tempo era mio desiderio insieme agli amici dell'Antica Libreria del Corso creare un premio letterario della città di Canosa di Puglia da dedicare allaL'idea è venuta adbrillante scrittore canosino, che in una riunione ha proposto di fare unovvero una modalità nuova e geniale per indurre a scrivere un racconto, una commistione fra immagini e parole. L'idea consiste nello scegliere una foto e da questa far scaturire un racconto. "A noi il progetto è piaciuto subito. "- Riferisce il professora gli organizzatori che entra nei dettagli - "Abbiamo chiesto la collaborazione all'associazione Fotoamatori canosini nelle persone di Gino Cioci (fotografi da generazioni) e del presidente Pinnelli e anche a loro è piaciuta l'idea e ci hanno messo a disposizione le foto. Alfonso Pistilli ha pubblicato un post su Facebook e sono arrivate le richieste di partecipazioni.ha curato la posta con i vari scrittori e così è andata consolidandosi l'idea che l'iniziativa era buona. Intanto è arrivata l'estate e l'idea di organizzare un evento con tutti i partecipanti a settembre. In occasione del II anniversario della morte della libraia Teresa Pastore abbiamo pensato di istituire il I° Contest Letterario. Ho proposto l'idea al Sindaco Roberto Morra e all'assessora. Mara Gerardi , e loro con entusiasmo hanno accettato l'iniziativa. L'assessore Gerardi ha suggerito il titolo dell'evento che è diventatoAl Contest proposto sui social hanno partecipato sei giovani di Canosa ,un canosino che vive a Roma, una giovane di Torino e una giovane di Genova. I racconti che ci hanno inviato, e che leggeremo, sono a mio avviso bellissimi, - continua ilnella presentazione del contest letterario - "affrontano tematiche diverse tra loro ma molto interessanti e si prestano a forum . Infine mi piace sottolineare due considerazioni che ci hanno inviato due giovani partecipanti ; la prima è quella di Sche nella sua presentazione scrive :Mi è piaciuta da subito l'idea della commistione tra immagini e parole che sta alla base di questo contest, anche perché sono affascinata da tutto ciò che è commistione. Mi piace altresì il fatto che non vi sia competizione in questa iniziativa, niente classifiche, niente premi, niente gerarchie. Credo che in questo modo si sia davvero liberi di scrivere, senza porsi il problema di impressionare una giuria, senza l'ansia di primeggiare. In un mondo dominato dall'idea di gara perenne, un luogo in cui ci si può confrontare senza dover superare gli altri è qualcosa di prezioso! . La seconda è digiovane canosino che vive a RomaLeggere ed informarsi sono pratiche essenziali per formare la coscienza collettiva. Coinvolgere la cittadinanza anche tramite queste esercitazioni letterarie è sintomo di vitalità della nostra Canosa.- - Conclude il- Con la speranza di partecipare ed in futuro poter dare un contributo fattivo ad iniziative simili a quella a cui ho partecipato vi auguro una buona giornata."