In occasione della, istituita dall'ONU il 12 aprile 2018, ildi concerto con il Club per l'Unesco di Bari, ha organizzato un Convegno sulla mobilità sostenibile ed educazione stradale con un focus particolare sulla sicurezza che avrà luogo presso la sala del Circolo Canottieri Barion-Molo San Nicola, a partire dallediPer l'occasione interverranno:, Presidente Circolo Canottieri Barion, in veste di moderatore;Presidente Club per l'UNESCO di Bari, per l'introduzione;Presidente Comitato Regionale FCI Puglia, parlerà del ciclismo;Vice Questore Polizia Stradale Compartimento Bari, parlerà del tema",, Direttore di Corsa Internazionale e docente FCI, sul tema "Medico Sociale C.C. Barion- cardiologo e specialista in Medicina dello Sport, sul temaL'Onu con tutti i suoi 193 Stati Membri ha dichiarato la Giornata Mondiale della Bicicletta ilcon l'obiettivo di celebrare le virtù della pratica in bicicletta e i suoi effetti positivi sulla salute, sul clima e sullo sviluppo sostenibile.come sostiene il segretario dell' European Cyclists' Federation (ECF),Ilnon è nuovo nell'organizzare incontri formativi sul tema della bicicletta alla luce del successo riscosso il 2 febbraio scorso condedicato alla sicurezza coinvolgendo le massime autorità federali e della Polizia di Stato, unitamente ai bambini e ragazzi delle società giovanili della Puglia e delle regioni limitrofe.