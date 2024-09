Nuova opportunità per i Comuni di investire sulla mobilità ciclabile e dolce

mobilitasostenibile.fesr@pec.rupar.puglia.it

E' stato pubblicato sul Burp n. 74 del 12 settembre 2024 l'i quali potranno presentare proposte progettuali in forma singola o associata per ambito provinciale.L'Avviso attiva una procedura "a sportello" per la selezione di proposte progettuali sia per la realizzazione di nuovi tratti che per il completamenti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono, o meno, su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale ricadenti in ambito urbano, suburbano e in aree urbane contigue. E' inoltre prevista la possibilità di finanziare la realizzazione di nuovi tratti, o il completamento, di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che favoriscano la mobilità dolce nei tragitti casa-lavoro e casa-scuola o che mettano in collegamento le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti nonché altri punti di interesse.La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a € 15.620.000,00 a valere sul PR Puglia FSE-FESR 2021-2027, il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di: € 750.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale (urbano e suburbano); € 1.300.000,00 per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione intercomunale di territori contermini."Con questo Avviso incentiviamo i Comuni a implementare le infrastrutture ciclopedonali così da promuovere la mobilità pedonale e ciclistica, in ambito urbano, nelle periferie e tra Comuni limitrofi, in totale sicurezza – spiega l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile,-. Da sottolineare anche l'opportunità di presentare progetti per la creazione di appositi percorsi di mobilità dolce casa-lavoro e casa-scuola, importante soluzione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre il traffico e di conseguenza stress ed emissioni di agenti inquinanti in atmosfera. Puntiamo a Comuni sempre più sostenibili anche nella mobilità tra centro e periferie."I Comuni, soggetti proponenti, potranno presentare la proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) a partire da oggi, 13 settembre, entro le ore 12.00 del 29 novembre 2024 esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:con messaggio recante in oggetto la seguente dicitura "PR Puglia 2021-2027 – Avviso pubblico relativo alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane".