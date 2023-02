Miglioramento e sviluppo delle imprese dei giovani agricoltori pugliesi

In arrivo nuove opportunità per gli under 40 insediati, beneficiari dell'avviso pubblico 2022

Un aiuto concreto per i giovani agricoltori pugliesi, insediati grazie ale che intendono realizzare investimenti aziendali. E' stato, difatti, approvato dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2022 l'avviso pubblico relativo all'Operazione 4.1.b dedicato al ". L'avviso offre una serie di opportunità per il miglioramento della redditività, della competitività e della sostenibilità delle imprese condotte dai giovani agricoltori."Siamo sempre accanto ai giovani agricoltori pugliesi, senza retorica e in maniera fattiva – ricorda l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,– perché conosciamo con quanto impegno e con quanta determinazione hanno scelto di tornare alla terra con l'intento di conservare e insieme innovare conoscenze tramandate di generazione in generazione. Con i fondi disponibili nel PSR Puglia diamo opportunità di miglioramento aziendale, nell'ottica della sostenibilità, funzionale allo sviluppo trasversale delle nostre filiere agroalimentari, sempre più protagoniste sui mercati europei e mondiali, con un occhio di riguardo al tema ambientale e all'efficientamento energetico".Con i fondi dell'sarà possibile per i giovani agricoltori, insediatisi grazie al bando 2022 del PSR, acquistare macchine innovative con relative attrezzature, attivare nuovi impianti arborei e riconversioni varietali, realizzare impianti fotovoltaici sulle strutture rurali o per il recupero delle biomasse, attuare interventi di risparmio idrico e migliorare gli spazi dei fabbricati rurali destinati alla produzione agricola e zootecnica. Investimenti funzionali ad un'ottimizzazione dei costi di produzione e a dare nuova forza allo sviluppo rurale pugliese. L'Avviso Pubblico dell'Operazione 4.1.b del PSR Puglia 2014-2022 può contare su 36,4 milioni di euro, risorse che fanno riferimento al Next Generation EU. Per aderire al bando i giovani agricoltori dovranno presentare un Piano Aziendale compreso tra i 30.000 e i 150.000 euro; nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della sottomisura 6.1, il range sarà tra i 60.000 e i 300.000 euro.