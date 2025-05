Sviluppo rurale: Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

É possibile, per i giovani tra i 18 e i 41 anni, accedere al bando 2025 della sottomisura 6.1del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 15 maggio 2025 delle indicazioni sui termini per la presentazione delle domande di sostegno. "L'avviso è stato pubblicato ad aprile 2025 per consentire ai tecnici e ai potenziali beneficiari di preparare per tempo la documentazione da caricare nei sistemi informatici – ha ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura,– nel rispetto della procedura dematerializzata prevista. Continuiamo, sempre d'intesa con l'intero partenariato agricolo, ad offrire opportunità per lo sviluppo rurale della Puglia, guardando a quei giovani agricoltori che puntano a conservare e migliorare il patrimonio agricolo ereditato da nonni e genitori ma anche a tutti coloro che, forti di studio e competenze, anche acquisite in altre aree del mondo, vogliano ripartire dalle terre di Puglia".La dotazione finanziaria dell'avviso è di 14 milioni di euro, proveniente dai fondirecepiti dal Psr Puglia 2014-2022. Con la sottomisura 6.1 si punta a sostenere l'accesso dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, anche per creare imprese innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali. Tra gli obiettivi previsti c'è il mantenimento e il consolidamento del tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire l'esercizio dell'attività agricola. L'avviso pubblico è anche un'azione di sostegno al ricambio generazionale nell'agricoltura pugliese: è prevista inoltre l'opportunità di primo insediamento in forma associata, fino ad un massimo di due giovani agricoltori.Le indicazioni sulla cronologia per la presentazione delle domande di sostegno sull'EIP, l'elaborato informatico progettuale, sono disponibili sul portale del PSR Puglia https://psr.regione.puglia.it/-/sottomisura-6.1-bando-2025-la-cronologia-delle-scadenze-per-la-presentazione-della-domanda-di-sostegno?redirect=%2Farchivio-notizie