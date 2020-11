Maltempo: allerta arancione in Puglia

Per l'ultimo week end del mese, laha emanatoin diverse aree della regione. In queste ultime ore, già rdopo un novembre bollente che hanno allagato i campi, creando veri e propri torrenti di acqua e aumentandoE' quanto denunciache segnala il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali di forte intensità e venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. "A Laterza in provincia di Taranto un fiume di acqua ha allagato le campagne, trascinando cumuli di terra e fango. Il clima pazzo sta contribuendo a consumare il suolo per il 67,5% in contesti prevalentemente agricoli o naturali, depauperando pezzi di territorio e deturpando il paesaggio, oltre ad impoverire il tessuto imprenditoriale agricolo pugliese", denuncia, presidente di Coldiretti Puglia., con differente pericolosità idraulica e geomorfologica, riguarda il, il 95% dei territori di Brindisi e Foggia, il 90% dei comuni della provincia di Bari e l'81% dei comuni leccesi e sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, secondo le elaborazioni diS è di fronte alle evidenti conseguenze deicon una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 3 miliardi di euro in Puglia in un decennio, tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Servono – conclude– interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di informazione ed educazione sull'uso corretto dell'acqua e un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta l'acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando è poca.