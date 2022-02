Malattie rare: il valore della Microrete

Webinar per presentare i CTMR - Comitati Territoriali Malattie Rare in Puglia

In occasione dellaAress Regione Puglia e il Coordinamento regionale Malattie Rare hanno organizzato ilche si terrà dalleL'evento sarà l'occasione per presentare ia garanzia di una migliore qualità della cura e le azioni messe in campo dalle istituzioni per essere al passo con la scienza e l'assistenza. Coordineranno i lavori delle tavole rotonde, direttore generale Aress,, direttore dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema Aress, eresponsabile del Coordinamento regionale Malattie Rare Aress.. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia,la presidente del Consiglio regionale,, l'assessore alla Salute e al Benessere animale,e l'assessora al Welfare. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia.