Loconia: Un impianto di depurazione, con trattamento di fitodepurazione avanzata

Un impianto di depurazione, con trattamento di fitodepurazione avanzata, a servizio della Borgata di Loconia per un importo complessivo di 1.250.000,00 euro. Prosegue l'iter relativo alla sua realizzazione ed infatti durante lo scorso Consiglio Comunale di Canosa di Puglia , l'Assise con deliberazione n.24 su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Di Palma, ha approvato la pubblica utilità dell'opera ed apposizione del vincolo preordinato dell'esproprio. E' questo quanto segue ai tavoli tecnici congiunti tenutosi fra AIP (Autorità Idrica Pugliese), Comune di Canosa di Puglia e Acquedotto Pugliese in relazione ai quali la stessa AIP ha confermato il proprio assenso all'investimento. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collettore in ingresso all'impianto di depurazione, la realizzazione di nuova stradina di accesso all'impianto di depurazione, la demolizione di manufatti esistenti rivelatisi inadeguati strutturalmente, la demolizione ed il rifacimento della recinzione che delimita l'impianto di depurazione e la realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione caratterizzato da 3 stadi quali trattamento primario, trattamento biologico e bacino fitoassorbente. La Borgata di Loconia merita attenzione e questo potrebbe, senz'ombra di dubbio, rappresentare un ulteriore passo in avanti al fine di un suo sviluppo.