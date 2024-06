Loconia: Irrigazione campi, il quantitativo giornaliero passerà da 200 lt a 400 lt giornalieri

Ancora una volta l'agricoltura canosina è stata messa a dura prova. Dopo la peronospora che ha visto mettere in ginocchio le aziende locali, come ogni anno si è ripresentata la problematica dell'erogazione dell'acqua da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. La mancanza di piogge negli ultimi mesi unita a quella di acqua negli invasi ha reso preoccupante la situazione soprattutto nella zona di Loconia. Puntuale e tempestivo è stato l'intervento dell'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia: infatti ile la consigliera comunale con delega all'Agricolturahanno da subito ritenuto indispensabile un confronto con gli organi preposti. Determinante è stato ancora una volta l'intervento del consigliere regionaleed infatti a seguito di varie riunioni con il Consorzio di Bonifica, l'Autorità di Bacino e l'E.I.P.L.I., il quantitativo giornaliero passerà da 200 lt a 400 lt giornalieri.«Anche se non lo si può considerare un grandissimo risultato – afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia- i nostri agricoltori riusciranno a irrigare i loro campi almeno fino ad agosto. L'agricoltura è l'asse portante dell'economia della nostra città e come tale ogni problematica riguardante tale comparto ricade inevitabilmente sull'economia globale del nostro territorio. L'area di Loconia è caratterizzata da frutteti, vigneti e ortaggi, colture che se non irrigate portano a un calo della produzione e nella peggiore delle ipotesi a una mancata produzione. Considerato il numero di aziende presenti su Loconia, di dimensioni medio grandi, che si avvalgono di manodopera locale, la mancanza di raccolto mette a repentaglio l'economia di tanti lavoratori. Di Fronte a tale situazione non potevamo restare inermi. La protesta pacifica che ha visto attori i nostri agricoltori nella giornata di ieri ci deve far riflettere . Il mondo agricolo negli ultimi anni deve quotidianamente far fronte a problematiche che mettono a dura prova la sopravvivenza delle loro aziende: dall'aumento dei costi dei fitofarmaci, al calo dei prezzi dei loro prodotti, alla manodopera sempre più carente. Tutto ciò è assurdo! È impensabile che i nostri agricoltori – conclude- debbano manifestare per quello che è un loro diritto».