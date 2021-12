Leonardo Rossignoli sarà ordinato Diacono

Laannuncia con gioia l'della Parrocchia di Croce Coperto in Imola;della Parrocchia di Sasso Morelli;della Parrocchia di Castel Bolognese. Per l'Imposizione delle mani e la Preghiera Consacratoria presenzierà. La cerimonia che avrà luogo apresso lainizierà alledi. Una data importante per la Chiesa cattolica come lao ed una basilica storica come quellameta di pellegrinaggio, perche domenica riceveràil"uno dei doni più preziosi che lo Spirito del Signore risorto abbia fatto rifiorire e fruttificare negli ultimi decenni nelle nostre Chiese particolari. In diverse di esse è stato anche pubblicato un direttorio diocesano allo scopo di proporre chiari orientamenti e tracciare percorsi praticabili per il discernimento e la formazione dei candidati a un ministero tanto fecondo e promettente, e altrettanto delicato e impegnativo da esercitare."Intraprende una nuova missione al servizio delle comunitàcomunemente chiamatoe cresciuto nel quartiere di. Sin da piccolo ha frequentato la parrocchia dove ha ricevuto i sacramenti della prima confessione e, Comunione, Cresima, frequentando sia il catechismo che l'Giornate intere vissute insieme aiin parrocchia che disponeva anche il campo sportivo dove dava sfogo alla sua passione per il calcio. Grande ammirazione per l'allorache nonostante "mi sgridasse per la mia vivacità ha sempre nutrito nei miei confronti un bene e una stima particolare". Ultimati gli studi con il conseguimento del diploma come tanti giovani canosini si è trasferito per motivi lavorativi a Bologna dove tuttora lavora per laanche se in questo periodo è distaccato a Rimini.da cui ha avuto un(27 anni) vivono a, un paese situato lungo la via Emilia tra Imola e Faenza. "Il distacco dalla città natale, dai genitori Concetta e Francesco, dagli affetti più cari, dagli amici, fu dolorosissimo, e l'inserimento nella comunità emiliana inizialmente non fu facile. Ma grazie al calcio, me la sono sempre cavata abbastanza, iniziai a inserirmi nel tessuto sociale del paese e grazie ad alcuni calciatori iniziai a frequentare la parrocchia. Cominciai a fare il catechista, aiuto cuoco ai campi-scuola, in seguito educatore ACR fino a divenire responsabile e coordinatore educatori. Circa vent'anni fa, sollecitato dal Consiglio Pastorale, di cui faccio ancora parte, e dal Vescovo organizzai e inaugurai la Caritas parrocchiale, che rimane la mia grande passione di cui adesso gestisco il centro di ascolto. In parrocchia attualmente insieme a Paola mia moglie facciamo parte dell'Unitalsi di cui sono responsabile economico e organizzatore dei vari pellegrinaggi nazionali e internazionali. Sempre in parrocchia grazie all'intuito di una mia carissima amica fondammo nel 2008 il C.A.V (Centro Aiuto alla Vita)per aiutare le mamme in difficoltà e in procinto di abortire.""Quando però si gestiscono queste realtà – aggiunge- bisogna confrontarsi con le istituzioni civili. Infatti per meglio difendere i diritti dei bisognosi, delle persone fragili o in difficoltà faccio parte del tavolo sociale istituto dall' amministrazione comunale per progettare insieme gli aiuti da elargire a chi chiede sostegno per uscire da queste precarietà. In concomitanza iniziai a studiare Teologia per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura e il 16 maggio 2006 fui istituito Accolito. Iniziai a far servizio liturgico sia in parrocchia che al Monastero Domenicano di Clausura di Castelbolognese. In seguito, proposi la candidatura al diaconato e il 24 gennaio 2021 fui istituito lettore. Nel mese di settembre scorso sono stato convocato dal vescovo che mi propose dopo aver ascoltato il mio parroco e assunto informazioni sul mio operato mi propose l'ordinazione diaconale che si terrà il 26 dicembre 2021 nella cattedrale di Imola.""Prima di pronunciare al Vescovo il mio si, - conclude- mi confrontai con Paola e Francesco, molto titubanti per i miei molteplici impegni e soprattutto preoccupati per l'assunzione di altri incarichi, ma li tranquillizzai dicendo che avevamo superato ben altri ostacoli. Infatti da sempre avendo una casa abbastanza grande abbiamo fatto varie esperienze di accoglienza, da un ragazzo nigeriano in affido per 11 anni a cui tutti gli anni si aggiungeva in estate un ragazzo della Bielorussia, poi una ragazza sottratta alla strada, un tossico dipendente e altre piccole accoglienze di gente di passaggio. Di fronte a queste realtà anche Paola si e Francesco si sono convinti che con l'aiuto del Signore si superano eventuali difficoltà per i prossimi ulteriori impegni e quindi acconsentirono alla mia ordinazione." L'accolitosi prepara a consacrare la sua vita al ministero ecclesiastico ricevendo l'ordine sacro del Diaconato.In comunione con le radici canosine e con la fede cristiana laporge con gioia al'annuncio di questo servizio a Dio, alla Chiesa e alla comunità.