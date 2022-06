Le opere del maestro Peppino Di Nunno in Irpinia

Le opere delapprodano oltre il confine del Campanile di Canosa di Puglia e del territorio, condivise e apprezzate nella "virtute e conoscenza" della storia e della cultura riscoperta. In questi giorni si è proceduto alla consegna di libri e di alcune opere accolte da, situato a Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Con stupore il maestro Peppino Di Nunno ha ricevuto e letto un attestato di riconoscenza datato 13 maggio 2022 a firma diammirando il timbro rosso della croce longobarda dell'Abbazia storica. Don Salvatore Sciannamea dal Santuario di San Luca così attesta : "Ringrazio il Maestro Peppino Di Nunno per la generosa donazione di libri a favore della Biblioteca. Con animo grato, auguro che cresca la sensibilità al dono e all'attenzione, secondo il suo esempio,alla luce dei valori che ci rendono autenticamente umani".Il maestro Di Nunno nel ricordo vivo di Don Salvatore nella celebrazione nella Chiesa dell'Immacolata con l'Arma dell'Aeronautica nel 2016 e con la benedizione dell'opera della Madonna di Loreto, ha consegnato alo stesso prelato una stampa dell'destinata al Comune di Montella. La storia continua in divulgazione e Don Salvatore ha consegnato l'opera al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Montella, in Provincia di Avellino. In data 29 maggio 2022, il Comandante,ha inviato un diploma di riconoscenza al Maestro Di Nunno in cui "esprime ringraziamento per il graditissimo omaggio ricevuto e l'assoluta importanza che rappresenta San Sebastiano per me e per tutta la Polizia Municipale Italiana. Sarà mia cura far conoscere ai Colleghi locali e nazionali l'encomiabile lavoro". Se le membra sono fragili in età anziana, le opere di rerum novarum e lo spirito vengono accolte in condivisione e divulgate ad ammaestrare le coscienze nella fede e nell'umano e a tracciare dei legami sui "tratturi" dei nostri paesi.