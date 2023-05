Le Feste Patronali pugliesi eventi invidiati in tutto il mondo

Al termine delle audizioni inconsiliare, presso la sede del, era stato il Presidentea chiedere al Rappresentante degli Ambulanti Fieristi,di formalizzare le sue richieste e proposte ritenute già degne di attenzione dopo la relazione del sindacalista in audizione. Ciò è avvenuto con grande soddisfazione da parte dello stesso Montaruli che ha elaborato le proposte inserite in una nota che è già sul tavolo del Presidente Metallo. Il sindacalista e giornalista,ha dichiarato: "sono felice perché ho visto che dopo la mia audizione dello scorso 10 maggio la parola "ambulanti" è stata già contemplata in un documento che prima non la conteneva. Sono molto fiducioso sul buon esito dell'iter iter avviato dal Presidente Metallo che ringrazio non solo per la sua attenzione, sensibilità e disponibilità verso la categoria degli ambulanti fieristi ma anche per l'impegno che sta profondendo a salvaguardia e tutela del grande patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato dalle Feste Patronali in Puglia. Insieme al Presidente di VI Commissione ho notato grande abnegazione e spirito costruttivo da parte di tutti i componenti presenti lo scorso 10 maggio e questo è davvero un bel segnale di vicinanza a tutti gli stakeholders - ha conclusoche fanno delle Feste Patronali pugliesi eventi invidiati in tutto il mondo" .