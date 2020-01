Lalla Mancini alla presidenza dell'ARO 2 Bt

sindaco di Minervino Murge è il nuovo presidente dellper i rifiuti. Succede a Nicola Giorgino già sindaco di Andria. L'elezione del 30 dicembre 2019, avvenuta nella sala giunta del Comune di Andria, all'unanimità dei presenti, ha visto votare concordemente il Commissario prefettizio al Comune di Andria, il sindaco di Canosa di Puglia,quello di Spinazzolaoltre agli altri componenti del consiglio ovvero:Il sindacosarà in carica per il prossimo triennio 2020 -2022.L'Unione di Comuni denominataè un Ente costituito daiL'Unione nasce nell'ottobre 2013, nel rispetto della Legge della Regione Puglia 20/08/2012 n. 24 e ss.mm.ii., per poterI 4 Comuni costituiscono, infatti, per volontà del legislatore Regionale della Puglia un Ambito di Raccolta Ottimale all'interno dell'Ambito Territoriale dei Rifiuti della Provincia di Barletta Andria Trani.. E ciò al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:semplificazione amministrativa, razionalizzazione delle risorse,ottimizzazione dei servizi offerti,contenimento dei costi complessivi,massimizzazione delle sinergie, valorizzazione delle professionalità. In quanto Ente Locale l'ARO 2 trova la sua disciplina fondamentale nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.