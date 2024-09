La Transumanza tra Cultura, tradizioni e opportunità

Si torna a parlare di transumanza e del suo secolare rapporto con Foggia e la Capitanata. Nella giornata di sabato 14 settembre 2024, il capoluogo dauno ospita il 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗨𝗠𝗔𝗡𝗭𝗔: 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ – 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗔𝗠𝗢 𝗹'𝗔𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, organizzato dallacon la collaborazione disempre di Carpino,. L'appuntamento rientra nel cartellone didel capoluogo e gode del supporto delDue i momenti previsti dall'organizzazione. Alle ore 10,00, nella, tesoro del patrimonio culturale della città di Foggia, saranno raccontati i Riti della Transumanza, che, proprio dai tratturi del Foggiano, hanno aperto il percorso mitico e inconfondibile da e per l'Abruzzo. Una manifestazione che, attraverso la valorizzazione dei tratti identitari più evidenti della tradizione pastorale, permetterà di immergersi in un contesto ricco di temi e immagini, e ricevere spunti per la ricerca di nuovi stili di vita, di valorizzazione delle attività economico-commerciali e di rilancio di consumi eco-consapevoli.Dopo i saluti istituzionali dialla Cultura Comune di Foggia),(consigliere provinciale),(Vice Presidente Regione Puglia)(sindaco di Carpino) e(Presidente provinciale Unesco) e la proiezione del docu-filmdia cura del Club Unesco Foggia), sono previsti gli interventi di(ex dirigente regionale dell'Ufficio Tratturi,(vice sindaco Comune di Foggia e assessore all'ambiente con delega ai tratturi),(direttore CRAAM di Roma),(etno-botanico – docente di scienze naturali Redattore del CATALOGO dei paesaggi agrari;(giornalista e responsabile della rivista di enogastronomia e turismo esperienziale LIKE; eransumante, Masseria Facenna).Alle ore 18.30, il Festival si riverserà in strada, in piazza Mercato, sempre a Foggia, proponendo una rievocazione dei costumi storici della tradizione agricola e pastorale del Territorio a cura della, insieme alla degustazione di eccellenze enogastronomiche; la musica accompagnerà i visitatori in questo percorso multi sensoriale con idi Carpino.L'evento gode del patrocinio della