Canosa: scuolabus per i bambini
Canosa: Preoccupazioni di tanti genitori sul servizio di trasporto alunni per il nuovo anno scolastico

La nota di Nicoletta Lomuscio, segretaria del Partito Democratico Circolo di Canosa

Canosa - domenica 17 agosto 2025 19.26
Abbiamo ascoltato gli umori e le preoccupazioni di tanti genitori che chiedono di sapere se per gli alunni della scuola primaria e disabili a Canosa di Puglia sarà assicurato il servizio di trasporto scolastico con gli scuolabus di proprietà dell'ente, visto che a seguito di collocamento a riposo, è a disposizione organico ridotto. Come si farà con un solo autista a trasportare gli alunni residenti in zona 167 presso scuole Ugo Foscolo, Marconi e Mazzini ? Essendo il servizio prestato in forma ridotta gli alunni vengono trasportati non potendo rispettare gli orari di ingresso scuola. E' stata fatta una valutazione per garantire il servizio? I genitori hanno diritto di conoscere le ragioni e di essere informati sulla problematica. Con una interrogazione ufficiale chiediamo chiarezza al sindaco: il servizio verrà assicurato quest'anno e con quali modalità? Ci riferiamo non solo al conducente ma anche agli assistenti di trasporto. Ad un mese circa dalla apertura del nuovo anno scolastico non sappiamo se il servizio di trasporto sarà assicurato e in che modo. Si resta in attesa di ricevere comunicazione se alla stessa interpellanza sarà data o non sarà data subito risposta.
Avv.Nicoletta Lomuscio - Segretaria del Partito Democratico Circolo di Canosa
