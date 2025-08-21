A Canosa di Puglia : Rossana Casale meet Beatles

I grandi nomi della musica italiana per l'che in settimana ha inaugurato la nuova area concerti all'interno delSaràla prossima protagonista del concerto evento che si terrà, a partire dallefino ad esaurimento posti..con la partecipazione delladiretta dale del M°Direttore artistico-ax solista) per un concerto evento dedicato ai "Fab Four", i "Favolosi Quattro" di Liverpool:hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale e musicale, che ha influenzato profondamente la società degli anni '60 a seguire. La loro musica, il loro stile e il loro impatto culturale hanno lasciato un segno indelebile nella storia mondiale. Il vasto repertorio deiche "si presta facilmente al jazz" ha ispirato il progetto musicale che sarà presentato anell'ambito concerto evento, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia - Assessorati alla Cultura ed agli Eventi in collaborazione con l'nel pieno delle attività programmate, su concessione del Ministero della Cultura –Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Foggia e BAT.Nata a New York da papà americano e mamma veneziana,ha iniziato la sua carriera artistica come corista accanto ad artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Mina, Mia Martini e Loredana Bertè, per poi percorrere molte strade musicali coronate da successi . La sua vera passione è sempre stato il jazz, genere con il quale riesce a muoversi con molta agilità e professionalità che nel concerto "meet Beatles" darà saggio delle sue qualità con i musicisti che l'accompagneranno.L'estate 2025 è un'altra stagione da incorniciare per il M°reduce dai successi romani del "West Side Story" alle Terme di Caracalla e dai concerti in giro per l'Italia, unitamente a quelli per le celebrazioni della Festa Patronale a Canosa di Puglia, già pronta ad ospitarecon gli intramontabili successi dei "Baronetti" rivisitate in chiave jazz.Riproduzione@riservata