Eventi e cultura
A Canosa di Puglia : Rossana Casale meet Beatles
Con la partecipazione della Jazz Studio Orchestra diretta dal M°Paolo Lepore e del M° Pino Lentini
Canosa - giovedì 21 agosto 2025 22.08
I grandi nomi della musica italiana per l'Estate Canosina 2025 che in settimana ha inaugurato la nuova area concerti all'interno del Parco Archeologico del Battistero San Giovanni. Sarà Rossana Casale la prossima protagonista del concerto evento che si terrà sabato 23 agosto a Canosa di Puglia, a partire dalle ore 21.00, ingresso libero fino ad esaurimento posti.. "Rossana Casale meet Beatles" con la partecipazione della Jazz Studio Orchestra diretta dal M°Paolo Lepore e del M° Pino Lentini (Direttore artistico- sax solista) per un concerto evento dedicato ai "Fab Four", i "Favolosi Quattro" di Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. I Beatles hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale e musicale, che ha influenzato profondamente la società degli anni '60 a seguire. La loro musica, il loro stile e il loro impatto culturale hanno lasciato un segno indelebile nella storia mondiale. Il vasto repertorio dei Beatles che "si presta facilmente al jazz" ha ispirato il progetto musicale che sarà presentato a Canosa di Puglia nell'ambito concerto evento, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia - Assessorati alla Cultura ed agli Eventi in collaborazione con l'Associazione Giovanile Musicale(A.Gi.Mus) di Canosa di Puglia nel pieno delle attività programmate, su concessione del Ministero della Cultura –Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Foggia e BAT.
Nata a New York da papà americano e mamma veneziana, Rossana Casale ha iniziato la sua carriera artistica come corista accanto ad artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Mina, Mia Martini e Loredana Bertè, per poi percorrere molte strade musicali coronate da successi . La sua vera passione è sempre stato il jazz, genere con il quale riesce a muoversi con molta agilità e professionalità che nel concerto "meet Beatles" darà saggio delle sue qualità con i musicisti che l'accompagneranno.
L'estate 2025 è un'altra stagione da incorniciare per il M° Pino Lentini, reduce dai successi romani del "West Side Story" alle Terme di Caracalla e dai concerti in giro per l'Italia, unitamente a quelli per le celebrazioni della Festa Patronale a Canosa di Puglia, già pronta ad ospitare "Rossana Casale meet Beatles" con gli intramontabili successi dei "Baronetti" rivisitate in chiave jazz.
Riproduzione@riservata
Nata a New York da papà americano e mamma veneziana, Rossana Casale ha iniziato la sua carriera artistica come corista accanto ad artisti del calibro di Riccardo Cocciante, Mina, Mia Martini e Loredana Bertè, per poi percorrere molte strade musicali coronate da successi . La sua vera passione è sempre stato il jazz, genere con il quale riesce a muoversi con molta agilità e professionalità che nel concerto "meet Beatles" darà saggio delle sue qualità con i musicisti che l'accompagneranno.
L'estate 2025 è un'altra stagione da incorniciare per il M° Pino Lentini, reduce dai successi romani del "West Side Story" alle Terme di Caracalla e dai concerti in giro per l'Italia, unitamente a quelli per le celebrazioni della Festa Patronale a Canosa di Puglia, già pronta ad ospitare "Rossana Casale meet Beatles" con gli intramontabili successi dei "Baronetti" rivisitate in chiave jazz.
Riproduzione@riservata