Vandalizzata la stazione ferroviaria di Canosa di Puglia

Attualmente chiusa per via dei lavori di elettrificazione della tratta Barletta-Canosa,

Canosa - domenica 17 agosto 2025 10.05
Non c'è pace per la stazione ferroviaria di Canosa di Puglia, attualmente chiusa per via dei lavori di elettrificazione della tratta Barletta-Canosa, mentre, è attivo il servizio sostitutivo su gomma. Non solo scritte sui muri esterni, sono presenti segni inequivocabili di atti vandalici: porte rotte, vetri in frantumi, infissi divelti, calcinacci sparsi sui marciapiedi. Gli atti di vandalismo, puniti dal Codice Penale, danneggiano gravemente il decoro urbano e feriscono il senso di comunità di chi ogni giorno si impegna per rendere la città accogliente e presentabile. La fruizione degli spazi pubblici è un diritto di tutti, così come il rispetto dei luoghi comuni è un dovere di ogni cittadino. Lo scorso 14 luglio la pineta circostante la stazione è stata interessata da un incendio che ha visto la caduta di un grosso albero, ancora coricato per terra con tantissimi rami secchi, potenziali inneschi, in queste giornate di caldo torrido.
