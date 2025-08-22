Università di Foggia for Gaza: aprire porte, costruire ponti

Sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del Learning Sciences institute (LSi) dell'Università di Foggia, a partire dalle ore 17:00 di g, il, promosso e organizzato dalla professoressa, coordinatrice del LSi e ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale. L'iniziativa nasce dalla volontà di, dando forma a un'azione concreta per sostenere studenti e ricercatori palestinesi attraverso borse di studio, corridoi educativi e nuove reti di solidarietà accademica. Il webinar rappresenta l'estensione naturale di unavviato nei giorni scorsi alla, dove si sono incontrate voci provenienti dal mondo della politica, della cultura e della ricerca:(deputati M5S),(avvocata),(editrice),(scrittore, traduttore e candidato al Nobel per la Pace e per la Letteratura),(attivista),(Università di Bari) e(Università di Foggia). Da quell'incontro è emersa una volontà condivisa:, coinvolgendo anche la componente studentesca e le istituzioni accademiche e territoriali.Sulla stessa scia e in continuità con le azioni intraprese, durante il nuovo incontro interverranno, insieme a, vicepresidente del Consiglio degli Studenti UniFg, la, promotrice dell'evento,, promotrice del progetto Fiori dai Cannoni,, editrice e operatrice culturale,, avvocata penalista,, attivista e scrittrice,, attivista da sempre attento ai temi dell'inclusione e della cooperazione internazionale. Tra le proposte operative che saranno al centro del dibattito: bandi universitari che facilitino l'accesso agli studenti da Gaza; procedure accelerate per il rilascio di visti con priorità "educativa"; una cornice diplomatica ufficiale che riconosca l'operazione come missione umanitaria; mezzi sicuri di trasporto e protezione lungo il tragitto; un coordinamento stabile con l'Ambasciata d'Italia.Lacommenta: "Aprire le porte della nostra università a chi oggi vive sotto assedio è un gesto che va oltre l'accoglienza: è un atto educativo, politico e profondamente umano. L'inclusione non è una parola da inserire nei piani didattici: è una pratica quotidiana, una postura del pensiero. Credo fortemente che coinvolgere studenti, docenti e istituzioni in un progetto del genere significhi dare senso concreto alla missione dell'università pubblica: rendere accessibile il sapere, costruire futuro insieme, abbattere confini visibili e invisibili. È il momento di agire, e di farlo insieme". L'incontro rientra tra le azioni internazionali del, da sempre impegnato in una. Tra progetti, scambi e ricerche, il LSi si propone come spazio aperto al mondo e ai suoi bisogni più urgenti., l'Università di Foggia lancia un messaggio chiaro: "