Info Point Canosa
Info Point Canosa
Turismo

Info Point turistici : proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione

Pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia per le selezioni

Puglia - giovedì 21 agosto 2025 17.23
È stato pubblicato in data 21 agosto 2025, sul BURP l'Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli Info Point turistici aderenti alla Rete regionale. A partire dal 22 agosto, i Comuni pugliesi titolari di un Info Point già operativo e conforme agli standard previsti potranno candidare le proprie proposte progettuali. L'iniziativa, approvata con DGR n. 1083 del 29 luglio 2025, è finanziata con una dotazione complessiva di 1 milione di euro a valere sul POC Puglia 2021-2027 – Area Tematica 3, Linea di intervento 3.2 Turismo e ospitalità, Intervento "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche". L'obiettivo è quello di rendere più uniforme e qualificato il servizio di informazione e accoglienza turistica, migliorare la fruibilità dei territori e valorizzare l'offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica in chiave sostenibile.

La grande novità di quest'anno è il raddoppio delle risorse disponibili, che passano da 500mila euro del 2024 a 1 milione di euro nel 2025, insieme all'introduzione del criterio di ripartizione provinciale che distribuisce i fondi in maniera proporzionale al numero di Info Point attivi nei diversi territori. "Abbiamo voluto raddoppiare la dotazione e introdurre un criterio di equità con la ripartizione provinciale delle risorse - dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane - per rafforzare in modo sempre più efficace l'intera rete regionale degli Info Point. È un investimento che consolida l'immagine della Puglia come destinazione accogliente, innovativa e sostenibile. Una regione capace di accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo con servizi moderni e inclusivi e di valorizzare al tempo stesso il patrimonio dei singoli territori, garantendo un'informazione e un'accoglienza al passo con i bisogni di chi sceglie la nostra meravigliosa terra".

Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo regionale massimo di 16mila euro, con un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 20% del valore complessivo a carico del Comune proponente. Le attività finanziabili comprendono l'ampliamento degli orari di apertura degli Info Point, l'impiego di personale qualificato, la realizzazione di attività di animazione e valorizzazione territoriale (visite guidate, percorsi tematici, degustazioni, eventi), l'attuazione di piani di comunicazione integrata, l'adozione dell'immagine coordinata regionale e l'utilizzo di strumenti di monitoraggio dei flussi turistici. Particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative in grado di promuovere forme di turismo sostenibile ed esperienziale. Le attività dovranno svolgersi tra il 15 ottobre 2025 e il 30 gennaio 2026 per almeno 60 giorni continuativi. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 23:59 del 15 settembre 2025, esclusivamente all'indirizzo PEC avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it, corredate della documentazione prevista dall'Avviso. "Il rafforzamento degli Info Point - conclude Lopane - non è soltanto un investimento sull'accoglienza, ma un impegno concreto per accompagnare i viaggiatori in un'esperienza di qualità e per sostenere lo sviluppo armonico di tutte le destinazioni pugliesi, dal mare all'entroterra".
  • Regione Puglia
  • Info Point turistici
Prevenzione dei reati : Incrementare ancor più la collaborazione con le forze dell’ordine da parte di tutti
21 agosto 2025 Prevenzione dei reati : Incrementare ancor più la collaborazione con le forze dell’ordine da parte di tutti
In aumento i prezzi dei beni alimentari
21 agosto 2025 In aumento i prezzi dei beni alimentari
Altri contenuti a tema
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici Amministrazioni ed Enti Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici La dichiarazione del presidente della Regione Michele Emiliano
La Puglia avvia l’educazione in natura Amministrazioni ed Enti La Puglia avvia l’educazione in natura Approvato lo schema di regolamento che disciplina il modello educativo
Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Amministrazioni ed Enti Puglia: "Costruiamo qui il nostro futuro, investendo sulle competenze" Approvata la legge regionale per l'attrazione dei talenti
Contrasto al caporalato: il P.I.U.Su.Pr.Eme., coordinato dalla Regione Puglia, è tra i finalisti dei REGIOSTARS Awards 2025 Amministrazioni ed Enti Contrasto al caporalato: il P.I.U.Su.Pr.Eme., coordinato dalla Regione Puglia, è tra i finalisti dei REGIOSTARS Awards 2025 L’assessora alle politiche migratorie Viviana Matrangola: "E'un riconoscimento importante del lavoro svolto in rete"
La Democrazia Cristiana alle prossime elezioni regionali in Puglia con la propria lista Politica La Democrazia Cristiana alle prossime elezioni regionali in Puglia con la propria lista Un progetto politico radicato nei territori, aperto al dialogo e fondato sui valori della moderazione,
No Women No Panel -Senza Donne non se ne parla. Parità di genere nella comunicazione pubblica Amministrazioni ed Enti No Women No Panel -Senza Donne non se ne parla. Parità di genere nella comunicazione pubblica Presentata l’indagine nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e la Rai sulla partecipazione equa e plurale di donne e uomini negli eventi pubblici
Piano Triennale dei Servizi del trasporto pubblico locale 2024-2026 Amministrazioni ed Enti Piano Triennale dei Servizi del trasporto pubblico locale 2024-2026 Avviata dalla Regione Puglia la conferenza di servizio
Lo sport come leva di inclusione sociale e crescita per giovani e adolescenti sport Lo sport come leva di inclusione sociale e crescita per giovani e adolescenti La Regione Puglia investe 600 mila euro
Canosa: La Polizia di Stato arresta due andriesi per il furto di due betoniere
21 agosto 2025 Canosa: La Polizia di Stato arresta due andriesi per il furto di due betoniere
Canosa : Ancora in fiamme la pineta del Castello
20 agosto 2025 Canosa : Ancora in fiamme la pineta del Castello
Strambelli colpito a pugni dall’avversario
20 agosto 2025 Strambelli colpito a pugni dall’avversario
Servizi aggiuntivi su gomma linea Barletta-Spinazzola di Trenitalia
20 agosto 2025 Servizi aggiuntivi su gomma linea Barletta-Spinazzola di Trenitalia
Il Colonnello Andrea Di Cagno è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
20 agosto 2025 Il Colonnello Andrea Di Cagno è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Al via il Festival del Cabaret di Martina Franca
20 agosto 2025 Al via il Festival del Cabaret di Martina Franca
Canosa: Concorso per la selezione del Dirigente Comandante della Polizia Locale
20 agosto 2025 Canosa: Concorso per la selezione del Dirigente Comandante della Polizia Locale
Barletta- Canosa: si chiude in rissa
20 agosto 2025 Barletta- Canosa: si chiude in rissa
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.