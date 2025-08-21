Info Point turistici : proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione

È stato pubblicato in data 21 agosto 2025, sul BURP l'Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli Info Point turistici aderenti alla Rete regionale., i Comuni pugliesi titolari di un Info Point già operativo e conforme agli standard previsti potranno candidare le proprie proposte progettuali. L'iniziativa, approvata con DGR n. 1083 del 29 luglio 2025, è finanziata con unaa valere sul POC Puglia 2021-2027 – Area Tematica 3, Linea di intervento 3.2 Turismo e ospitalità, Intervento "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche". L'obiettivo è quello di rendere più uniforme e qualificato il servizio di informazione e accoglienza turistica, migliorare la fruibilità dei territori e valorizzare l'offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica in chiave sostenibile.La grande novità di quest'anno è il raddoppio delle risorse disponibili, che passano da 500mila euro del 2024 a 1 milione di euro nel 2025, insieme all'introduzione del criterio di ripartizione provinciale che distribuisce i fondi in maniera proporzionale al numero di Info Point attivi nei diversi territori. "Abbiamo voluto raddoppiare la dotazione e introdurre un criterio di equità con la ripartizione provinciale delle risorse - dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia,- per rafforzare in modo sempre più efficace l'intera rete regionale degli Info Point. È un investimento che consolida l'immagine della Puglia come destinazione accogliente, innovativa e sostenibile. Una regione capace di accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo con servizi moderni e inclusivi e di valorizzare al tempo stesso il patrimonio dei singoli territori, garantendo un'informazione e un'accoglienza al passo con i bisogni di chi sceglie la nostra meravigliosa terra".Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo regionale massimo di 16mila euro, con un cofinanziamento minimo obbligatorio pari al 20% del valore complessivo a carico del Comune proponente. Le attività finanziabili comprendono l'ampliamento degli orari di apertura degli Info Point, l'impiego di personale qualificato, la realizzazione di attività di animazione e valorizzazione territoriale (visite guidate, percorsi tematici, degustazioni, eventi), l'attuazione di piani di comunicazione integrata, l'adozione dell'immagine coordinata regionale e l'utilizzo di strumenti di monitoraggio dei flussi turistici. Particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative in grado di promuovere forme di turismo sostenibile ed esperienziale.Leesclusivamente all'indirizzo PEC avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it, corredate della documentazione prevista dall'Avviso. "Il rafforzamento degli Info Point - conclude- non è soltanto un investimento sull'accoglienza, ma un impegno concreto per accompagnare i viaggiatori in un'esperienza di qualità e per sostenere lo sviluppo armonico di tutte le destinazioni pugliesi, dal mare all'entroterra".