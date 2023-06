"La scomparsa di Silvio Berlusconi ci addolora profondamente. Oggi leader di Forza Italia, alleato serio e importante, ma per alcuni di noi politico di riferimento per tanti anni. La divisione, però, non ha mai fatto venir meno la stima e l'affetto verso l'uomo, che oggi mancherà non solo al popolo del centrodestra, ma a tutta l'Italia.Nessuno come Lei, Presidente. Un onore immenso aver lavorato per anni al suo fianco e aver meritato la sua fiducia. A Dio, grazie Presidente Silvio Berlusconi". È il primo commento affidato ai social, segnato da profonda commozione e turbamento, delalla notizia della morte del leader Silvio Berlusconi.che amava molto la nostra regione e non aveva mai fatto mancare la sua vicinanza a questa terra. I pugliesi questo lo avevano capito, perciò lo hanno ripagato sempre con lo stesso affetto sincero, dal suo debutto sulla scena politica quasi 30 anni fa fino all'ultimo. Una vita straordinaria la sua, appare persino superfluo elogiarne le eccezionali qualità di imprenditore, visionario e concreto al tempo stesso, e i meriti politici, sulla scena sia nazionale che internazionale.A chi come me ha avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo, mancherà più di tutto l'uomo, generoso e attento, disponibile e appassionato, combattente instancabile, che ha amato l'Italia sopra ogni cosa e ha servito il suo Paese fino alla fine, con l'orgoglio di appartenere a una nazione a cui ha ridato la centralità che meritava.umilmente e con impegno, per continuare a essere degni del passato che ci ha lasciato e del futuro che immaginava".