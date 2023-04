La salute inizia dalla bocca - la prevenzione prima di tutto

Si terrà giovedì 20 aprile 2023 a partire dallel'eventoche avrà luogo presso il Polo BiblioMuseale di Canosa di Puglia, in via G.Parini n.48. E' organizzato dalla consigliera comunalesotto l'egida dell' A.I.R.O, Accademia Italiana, della Regione Puglia e del Comune di Canosa. A relazionare sarà la stessaalla presenza del Sindaco di Canosa,dell'Assessore alla Culturadell'Assessore agli Eventie della referente della biblioteca regionale. Durante la mattinata verranno illustrate tecniche interattive attraverso le quali i bambini impareranno a prendersi cura della bocca per essere in buona salute. Al termine dell'incontro, i bambini vivranno momenti di attività ludica con animazione a cui seguirà la consegna del kit per l'igiene orale. L'igiene orale è di fondamentale importanza per mantenere e preservare lo stato di salute della cavità orale e per la salute dei denti, non dimenticando che il solo lavare i denti spesso non è sufficiente.