La Puglia è un viaggio

Per tutta l'estate, fino a settembre, lapropone un ricco e variegato calendario di visite guidate e tour esperienziali in ben undici località della Puglia e nella città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Dal lunedì alla domenica è possibile scegliere esperienze uniche tra candidi borghi, monumenti dalla storia millenaria, paesaggi mozzafiato, profumi, tradizioni e sapori di una terra meravigliosa. Ogni giorno un percorso di visita differente, per immergersi in borghi dal fascino sorprendente.- Lunedì ore 10.30; ore 18.00Sapori cotti al fornello- Martedì: ore 10.30A spasso nel gusto; ore 18.00, uno scrigno sul mare- Mercoledì ore 18.00La Città bianca e i suoi orti storici- Giovedì ore 18.00, Barocco tra capo (e) collo- Venerdì ore 18.00Calici e panorami- Sabato ore 10.30 (luglio e agosto ore 18.00)Perla d'Oriente; ore 18.00, La capitale pugliese della ceramica- Domenica ore 10.30Città autentica; ore 10.30 (luglio e agosto ore 18.00), Riccioli di pietra nella città del Barocco- Tutti i giorni ore 10.30-11.30-12.30-15.30-16.30Tour a piedi nei Sassi.Per visualizzare tutti i dettagli e i costi ed effettuare la prenotazione obbligatoria basta consultare il sito della pugliatolive, nella sezioneInoltre, presso gli Info-point turistici di Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli e Ostuni, è possibile ritirare il pieghevole illustrativo, dove ogni attività presenta un proprio codice Qr code con collegamento diretto al sito web.Per ulteriori informazioni: tel. e WhatsApp +39 392 9191825; info@pugliatolive.it