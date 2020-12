La Puglia diventa zona gialla

Il ministro della Salute,ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) che si è tenuta il 4 dicembre. Le Ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre 2020. Larinnova le misure restrittive vigenti relative allae alle RegioniCalabria, Lombardia e Piemonte, che restano in. Con lale RegioniToscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall'area rossa all'Ladispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche,e Umbria dall'area arancione a quella. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento,Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto);(Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta);Abruzzo).Inè obbligatorio l'uso della mascherina e permane il divieto di uscire di casa dalla ore 22,00 alle 5,00 del mattino, ad eccezione per motivi di lavoro, salute o casi di necessità. Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ma rimangono aperti i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole al loro interno.I bar tornano ad essere aperti ma non oltre le ore 18,00. Sino alle ore 22,00 sarà possibile vendere da asporto. Stessa cosa per i ristoranti che dovranno chiudere entro le 18,00. Dopo quest'ora sarà consentita la vendita da asporto e la consegna a domicilio. Per quanto riguarda la scuola si prosegue con la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di utilizzo dei laboratori; per le scuole dell'infanzia, elementari e medie si farà invece didattica in presenza. Il trasporto pubblico è ridotto del 50% ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. I musei e le mostre rimangono chiusi, come cinema e teatri, così come le piscine e le palestre