La Puglia del "Saper fare" si mette in vetrina

La Puglia del "si mette in vetrina. Lanell'ambito delle attività previste dalla DGR n. 1277 del 28/07/2021 con la realizzazione da parte di Unioncamere Puglia, finanzia l'iniziativaLa finalità generale è quella di promuovere le lavorazioni dell'artigianato artistico e di tradizione di alta qualità. Artifex è infatti rivolto a prodotti, aziende o marchi che, per il loro elevato livello qualitativo, per la portata artistica o l'alta artigianalità dei prodotti, denotino una qualità superiore rispetto alla concorrenza e/o un posizionamento fortemente distintivo e riconoscibile."Artifex - ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico,- ha l'obiettivo di far emergere e valorizzare le imprese dell'artigianato artistico e di tradizione pugliese, raccontandone le capacità creative, i prodotti di eccellenza, le vicende produttive, ma dando risalto anche alle storie delle persone e alle tecniche di produzione tradizionali, patrimonio del territorio pugliese, del suo passato e del suo presente. La Regione Puglia ha, in questi ultimi anni, avviato un importante lavoro di valorizzazione delle eccellenze pugliesi nel settore dell'artigianato, anche supportando e incentivando il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane nel mondo. Un'occasione unica - ha concluso Delli Noci - per far conoscere i nostri prodotti, le nostre tradizioni e la capacità di innovare".Per i vincitori, due esposizioni gratuite e l'interlocuzione con importanti operatori internazionali:• 5 e 6 dicembre 2022, presso il Consiglio Regionale della Puglia, alla presenza di 53 rappresentanti del Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo (in rappresentanza di 300mila pugliesi residenti all'estero);• 20 e 21 febbraio 2023, presso il Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari, alla presenza di 5 buyer tedeschi del settore, appositamente selezionati.Il bando è online sia sul portale di Unioncamere Puglia, alla sezione news ( https://www.unioncamerepuglia.it/bando-artifex/ ) sia sul portale di Sistema Puglia ( https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/SistemaPuglia/Artigianato ).Le candidature possono essere presentate entro le ore 23.59 del 24 novembre 2022.