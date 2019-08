La Puglia agricola vittima di un sistema mafioso

Danneggiamenti, furti, atti vandalici. Le aziende agricole della Puglia, e in particolare delle province di Foggia, Bari e Taranto, continuano a essere al centro di vessazioni di ogni genere da parte della criminalità. "Ci vuole un'azione ferma e mirata - dichiara, presidente di Confagricoltura Puglia - Continuare a parlare di microcriminalità è semplicistico e riduce il fenomeno a una sequela quasi casuale di eventi.Gli ultimi episodi si sono verificati nelle campagne tra Casamassima e Conversano e tra Adelfia e Cassano delle Murge.:- prosegue- Oggi sono i cavi dei tendoni tranciati, giorni fa dei trattori rubati. Il tutto si somma a tentativi di estorsioni, usura. Un fenomeno complesso che non ha nulla di episodico"."Gli agricoltori sono sotto tiro e noi risponderemo con tutta la forza della nostra Organizzazione - dice il- La nostra ricchezza va difesa ad ogni costo, con ogni mezzo e con il largo coinvolgimento delle forze dell'ordine e delle istituzioni, dai prefetti e dai sindaci.Chiediamo inoltre al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti una risposta ferma e decisa dal Nord al Sud della Puglia - conclude- Non possiamo permettere che questo metodo mafioso contagi e intacchi la nostra terra".