Giuseppe  L'Abbate, sottosegretario alle Politiche Agricole

Sono due i sottosegretari pugliesi nominati oggi dal Consiglio dei Ministri:sottosegretario alla Presidenza con delega alla Programmazione Economica e Investimenti esottosegretario alle Politiche Agricole. Il senatore e il deputato del Movimento 5 Stelle, l'uno di Taranto e l'altro di Bari, assumeranno domani con il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica, due incarichi strategici per lo sviluppo del Sud.augura loro buon lavoro e si dichiara pronta alla più ampia collaborazione. "Una tale convergenza non si era mai vista prima - affermapresidente di Confagricoltura Puglia - La nostra collaborazione sarà tesa a far sì che un'occasione del genere non vada sciupata". Le deleghe assunte dal senatore Turco, spiega"sono essenziali per il rilancio competitivo del Mezzogiorno e per la ripresa della crescita delle imprese". I dati Istat sull'export agricolo, continua ilci dicono che, al di là dei problemi contingenti che hanno colpito il settore negli ultimi mesi, ciò che manca al comparto agricolo è un impianto competitivo solido". Al senatore Mario Turco, Luca Lazzàro chiede poi "un impegno specifico su Taranto e un'attenzione fattiva sulle problematiche economiche di quel territorio". Strategica anche la nomina dia sottosegretario alle Politiche Agricole. "Le problematiche da affrontare sono tante - dichiara- ma il primo dossier è certamente l'emergenza Xylella. L'incontro fissato per giovedì a Roma con la ministra Teresa Bellanova sarà certamente il punto di partenza per dare il via al tanto atteso piano di rigenerazione del Salento". "Il momento è propizio - conclude il presidente di- per lanciare e sperimentare strumenti innovativi d'intervento a vantaggio dello sviluppo economico e del sostegno all'agricoltura. Penso in particolare alla creazione di una sorta di zona franca rurale per il Salento"."Una straordinaria e irripetibile opportunità di riaffermare la centralità dell'agricoltura pugliese e risolvere finalmente gli spinosi nodi della Xylella e della semplificazione del mercato del lavoro con ministro e sottosegretario entrambi pugliesi ed entrambi impegnati nella risoluzione delle numerose e complicate vertenze che affliggono gli agricoltori pugliesi". E' quanto commenta il, nel porgere i migliori auguri di buon lavoro aPerè necessario investire in Puglia sul futuro competitivo delle imprese agricole, tenendo conto dello scenario europeo, dando una forte spinta alle esportazioni, attraverso il superamento del gap della logistica, del peso della burocrazia, di costi di produzione decisamente più alti, con l'aggravante dell'assillo della criminalità nelle campagne.